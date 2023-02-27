В январе в Латвии объем потребленного газа снизился более чем на четверть

В прошлом году больше всего природного газа было потреблено в декабре - 1,6 ТВт/ч, что на 16,3% меньше по сравнению с соответствующим месяцем 2021 года.

Далее следует январь, когда в Латвии было потреблено 1,535 ТВт/ч природного газа, что на 20,8% меньше, чем в тот же период 2021 года; ноябрь, когда по сравнению с соответствующим месяцем 2021 года потребление природного газа в Латвии уменьшилось на 5,4% и составило 1,124 ТВт/ч; февраль, когда потребление природного газа составило 1,097 ТВт/ч, что на 42,3% меньше, и март, когда в Латвии было потреблено 1,015 ТВт/ч, что меньше на 30%.