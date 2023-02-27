Объем природного газа, потребленного в Латвии в январе этого года, сократился на 27,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, свидетельствуют данные, опубликованные Центральным статистическим управлением.
В январе в Латвии объем потребленного газа снизился более чем на четверть
В январе 2023 года в Латвии было потреблено 1,119 тераватт-часов (ТВт/ч) природного газа, а в январе прошлого года - 1,535 ТВт/ч природного газа.
Уже сообщалось, что объем потребленного в Латвии природного газа в прошлом году сократился на 30,3% и составил 8,887 ТВт/ч.
В прошлом году больше всего природного газа было потреблено в декабре - 1,6 ТВт/ч, что на 16,3% меньше по сравнению с соответствующим месяцем 2021 года.
Далее следует январь, когда в Латвии было потреблено 1,535 ТВт/ч природного газа, что на 20,8% меньше, чем в тот же период 2021 года; ноябрь, когда по сравнению с соответствующим месяцем 2021 года потребление природного газа в Латвии уменьшилось на 5,4% и составило 1,124 ТВт/ч; февраль, когда потребление природного газа составило 1,097 ТВт/ч, что на 42,3% меньше, и март, когда в Латвии было потреблено 1,015 ТВт/ч, что меньше на 30%.
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