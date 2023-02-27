Повысится плата за участие в депозитной системе

Цена прозрачной одноразовой упаковки увеличится в 7,6 раза - с 0,0009 евро без налога на добавленную стоимость (PVN) до 0,0068 евро, цена цветной пластмассовой упаковки увеличится с 0,0037 евро до 0,0252 евро, а цена стеклянной упаковки увеличится в 2,4 раза с 0,018 евро до 0,0429 евро без НДС.

В то же время, алюминиевая упаковка будет оставаться бесплатной, но стоимость железной тары за единицу увеличится в 3,7 раза - с 0,0093 евро без PVN до 0,0343 евро без PVN.

В группе многоразовой упаковки цена универсального дизайна увеличится в 3,4 раза - с 0,0256 евро за единицу без PVN до 0,0858 евро, а цена упаковки индивидуального дизайна вырастет на 57,9% - с 0,0126 евро до 0,0199 евро за единицу без PVN.

В решении, опубликованном регулятором, говорится, что проект членских взносов рассчитан в таком размере, чтобы покрыть стоимость предоставления услуг Depozīta iepakojuma operatora.

Компания упомянула, что депозитная система финансируется за счет трех основных источников дохода -

выручка от собранного и отправленного на переработку материала, депозитная плата за несданную покупателями тару и платежи производителей напитков за участие в системе депозита.

Система депозитов работает на некоммерческой основе, и все полученные средства направляются на обеспечение работы и развития системы.

Система депозита тары начала работать в Латвии с 1 февраля 2022 года.