В Риге с апреля тариф на теплоснабжение планируется снизить на 10%, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
В Риге с апреля отопление может подешеветь на 10%
AS Rīgas siltums подало на рассмотрение в Комиссию по регулированию общественных услуг проект, который предусматривает снизить тариф более чем на 18 евро до 165,32 евро за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость (НДС).
Новый тариф может вступить в силу с 1 апреля.
Таким образом, вместе с государственной поддержкой тариф на теплоэнергию для домашних хозяйств составит 110,53 евро за мегаватт-час без НДС.
Снижение тарифа в Риге связано с уменьшением цен на закупки теплоэнергии и древесной щепы.
Ожидается, что в будущем тариф также будет снижаться по мере падения цен на энергоресурсы.
Согласно данным Firmas.lv, оборот AS Rīgas siltums в прошлом году составил 146,45 млн евро, прибыль - 5,4 млн евро. 49% капитала предприятия принадлежит Рижской думе, 48,99% - государству, 2% - SIA Enerģijas risinājumi. RIX, 0,005% - АS Latvenergo.
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