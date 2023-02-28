В Риге с апреля отопление может подешеветь на 10%

AS Rīgas siltums подало на рассмотрение в Комиссию по регулированию общественных услуг проект, который предусматривает снизить тариф более чем на 18 евро до 165,32 евро за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость (НДС).

Новый тариф может вступить в силу с 1 апреля.

Таким образом, вместе с государственной поддержкой тариф на теплоэнергию для домашних хозяйств составит 110,53 евро за мегаватт-час без НДС.

Снижение тарифа в Риге связано с уменьшением цен на закупки теплоэнергии и древесной щепы.

Ожидается, что в будущем тариф также будет снижаться по мере падения цен на энергоресурсы.

Согласно данным Firmas.lv, оборот AS Rīgas siltums в прошлом году составил 146,45 млн евро, прибыль - 5,4 млн евро. 49% капитала предприятия принадлежит Рижской думе, 48,99% - государству, 2% - SIA Enerģijas risinājumi. RIX, 0,005% - АS Latvenergo.