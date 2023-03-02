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2 марта - последний день, когда можно потратить "старые" поездки в транспорте Риги

rus.tvnet.lv/LETA
2 марта - последний день, когда можно потратить "старые" поездки в транспорте Риги
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Трамвай в Риге. Иллюстративное фото
Трамвай в Риге. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Сегодня последний день в общественном транспорте Риги можно использовать билеты, купленные до реформы билетов, в том числе билет на одну поездку.

Те пассажиры, которые не воспользуются ранее купленными билетами, до конца года смогут обратиться в Rīgas satiksme и потребовать возврата средств.

Со 2 января в общественном транспорте Риги введена новая билетная система, предусматривающая удешевление месячных билетов.

90-минутный билет стоит 1,50 евро и может использоваться в нескольких транспортных средствах.

Купить билет у водителя за 2 евро можно на единственном маршруте - это автобус № 22, который курсирует в аэропорт "Рига".

24-часовой проездной билет стоит 5 евро, трехдневный - 8 евро, пятидневный - 10 евро, месячный - 30 евро.

Наиболее существенные изменения коснулись месячных билетов, стоимость которых снижена на 40% - с 50 евро до 30 евро.

Прежние скидки также сохранятся, например, 50% евро на месячный билет студентам, преподавателям и медицинскому персоналу.

Пенсионеры, школьники и люди с ограниченными возможностями по-прежнему могут бесплатно пользоваться рижским общественным транспортом.

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