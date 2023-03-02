Вице-мэр: В Риге нужно менять примерно 30% дорожного покрытия

В прошлом году самоуправление реализовало проект, в рамках которого все улицы Риги были просканированы с помощью специального программного обеспечения, оценивающего состояние улиц. По словам Кирсиса, ситуация печальная. Программное обеспечение способно прогнозировать будущие проблемы с состоянием дорог, поэтому результаты исследования не устареют.

Если смотреть на главные улицы, то их состояние "более менее удовлетворительное", а состояние второстепенных улиц - неудовлетворительное".

"Выбоины - это следствие, их латают, но нужно смотреть, как решить проблему превентивно. Верхний слой асфальта нужно снимать не реже одного раза в десять лет и класть новый", - сказал вице-мэр.

Он отметил, что ранее на содержание дорожного покрытия тратились "достаточно небольшие" средства, тогда как в бюджете этого года в муниципалитете предусмотрено 15 млн евро, что в 15 раз больше, чем в среднем за предыдущие десять лет.

В Риге около 1000 километров заасфальтированных улиц, и примерно 30% покрытия нужно менять. Это будет стоить 200 миллионов евро. В этом году планируется корректировка участков, обозначенных в исследовании как "красные точки". Ремонты планируется на набережной генерала Радзиньша, Брасский мост должен быть до Нового года открыт для трамваев, Восточную магистраль планируется достроить в этом году. Во втором полугодии планируется приступить к укреплению набережной Мукусалас, так как она находится в неудовлетворительном состоянии.