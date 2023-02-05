Яма на яме ямой погоняет. Нет более объединяющей темы для рижан, чем стыдные дороги в столице. В эфире "Кто вам платит?" обсудили качество дорожного покрытия с мэром города Мартиньшем Стакисом.
Что с дорогами в Риге? Объясняет мэр Мартиньш Стакис
"Хорошо, что у нас есть полчаса, потому что на трудные вопросы простых ответов нет", - начал мэр столицы.
Однако вполне быстро объяснил причины запущенного состояния муниципальных дорог. По его словам, все сводится к ненадлежащему управлению последние 15 лет - вместо необходимых на содержание инфраструктуры 40 миллионов евро, муниципалитет вкладывал менее половины - порядка 16-17 миллионов евро в год.
"Когда мы начали работу, было 17 миллионов, мы первый год сделали на 26 миллионов. В этом году будет первый раз, когда будет 43 миллиона. Но и этого не хватает. (...) То есть этот долг, который уже есть, ямы накапливаются, и мы боремся не с причинами, а с последствиями", - заявил Стакис.
Сейчас Рига пытается "догнать" запущенное ранее. Чтобы понять масштаб проблемы, в прошлом году Рижская дума даже провела мониторинг всех улиц столицы. "То есть ездила машина со специальными камерами, которые посчитали до точности, сколько ям, что надо делать и так далее", - пояснил Стакис.
Результаты мониторинга неутешительные: примерно 25% всех улиц - уже "красные", то есть словно после метеоритного дождя, еще 50% - на желтом уровне. "То есть надо работать и с красным, но и надо работать с желтым цветами, чтобы они быстро не стали красными", - добавил мэр.
Согласно расчетам муниципалитета, общая сумма, которая необходима, чтобы привести в порядок столичные дороги, составляет 168 миллионов.
"И поэтому я так слежу из-за того, что опять в этом году 125 миллионов у Риги просто отняли и отдали другим самоуправлением. Потому что мы знаем, куда эти деньги надо было бы потратить", - возмутился мэр столицы.
Он убежден, если не найти эти 168 миллионов евро, глобально ситуация с дорогами в Риге не поменяется.
У Риги есть несколько вариантов, как найти такую крупную сумму. Один из них - это PPP - государственно-частное партнерство. "То есть мы даем кому-то вариант, чтобы он эти 168 миллионов вкладывал в дороги как частное лицо, например, фирма, и мы тогда, например, 10 лет это долг даем. Это одно из решений", - рассказал Стакис.
Для этого дума планирует просить разрешение у Министерства финансов расширить свои возможности брать в долг. На данный момент действуют ограничения и необходимо вмешательство Минфина.
"Второе решение - это просто сделать Риге особенную программу, например, специальный заим из Госкассы, как у нас сейчас есть договоренность на счет мостов. Чтобы мы просто за короткое время сделали это, за один раз, и потом только работали на содержание. Это второе решение", - разъяснил мэр Риги.
Оба эти решения, по его словам, сейчас обсуждаются с чиновниками и министрами.
Пока же грандиозных вложений нет, Рига пытается решать проблемы "малой кровью", устраняя ямы на отдельных участках, причиной которым являются температурные перепады.
"Если кто-то из вас когда-то забыл в холодильнике, в морозильнике, бутылку пива, бутылку вина или кока-колы, знай, что через какое-то время происходит, просто она лопнет из-за льда. Это физика. Это та же физика работает на улицах. То есть, когда ночью минус, эта вода, которая проникает, она просто его срывает. И единственное решение - это то, что мы уже делаем третий год, что ты просто снимаешь всю поверхность асфальта и выкладываешь новый асфальт. За эти три года примерно на 150 километров мы поставили такой новой асфальт", - сообщил Стакис.
Эти 150 км составляют чуть более 10% от 1200 км рижских дорог. Вероятно, поэтому рижане этого не ощущают, видя 90% того "добра", которое осталось.
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