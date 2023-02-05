Что с дорогами в Риге? Объясняет мэр Мартиньш Стакис

Согласно расчетам муниципалитета, общая сумма, которая необходима, чтобы привести в порядок столичные дороги, составляет 168 миллионов.

"И поэтому я так слежу из-за того, что опять в этом году 125 миллионов у Риги просто отняли и отдали другим самоуправлением. Потому что мы знаем, куда эти деньги надо было бы потратить", - возмутился мэр столицы.

Он убежден, если не найти эти 168 миллионов евро, глобально ситуация с дорогами в Риге не поменяется.

У Риги есть несколько вариантов, как найти такую крупную сумму. Один из них - это PPP - государственно-частное партнерство. "То есть мы даем кому-то вариант, чтобы он эти 168 миллионов вкладывал в дороги как частное лицо, например, фирма, и мы тогда, например, 10 лет это долг даем. Это одно из решений", - рассказал Стакис.

Для этого дума планирует просить разрешение у Министерства финансов расширить свои возможности брать в долг. На данный момент действуют ограничения и необходимо вмешательство Минфина.

"Второе решение - это просто сделать Риге особенную программу, например, специальный заим из Госкассы, как у нас сейчас есть договоренность на счет мостов. Чтобы мы просто за короткое время сделали это, за один раз, и потом только работали на содержание. Это второе решение", - разъяснил мэр Риги.

Оба эти решения, по его словам, сейчас обсуждаются с чиновниками и министрами.