Практики семейных врачей до сих пор не получили финансирования за январь, подтвердила агентству LETA председатель Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.
Практики семейных врачей до сих пор не получили деньги за январь
По ее словам, ситуация довольно печальная - уже март, а финансирование за январь до сих пор не получено. Национальная служба здравоохранения (NVD) сообщила, что возникли проблемы с программным обеспечением и счетами, в результате чего оплата будет отложена, однако семейные врачи могут запросить аванс, получив таким образом хотя бы небольшие суммы.
Как рассказала Вейде, максимальная сумма аванса составляет до 4000 евро. При этом семейные врачи по-прежнему должны платить зарплату медсестрам, оплачивать коммунальные услуги, аренду. Эти расходы превышают максимальную сумму аванса.
"Нам обещали, что счета за январь будут утверждены в ближайшее время, но даже если и будут, то деньги переведут только в течение 20 дней. На данный момент происходит лишь согласование, и, возможно, мы получим оплату за январь в середине марта", - сказала Вейде.
Пока неясно, когда могут быть перечислены деньги за февраль.
Председатель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, депутат Сейма Лига Козловска заявила, что счета для сельских регионов находится в стадии подготовки.
Она добавила, что каждый год NVD в последний момент объявляет, что семейные врачи могут взять аванс, и, по ее мнению, ситуация ненормальная. Кроме того, на данный момент госбюджет не принят, а жизнь продолжается. В NVD пообещали, что за февраль аванс не потребуется, но это пока неясно, и семейные врачи продолжат следить за ситуацией.
Как заявили агентству LETA в NVD, с 1 марта учреждение начало производить выплаты семейным врачам за оказанные оплачиваемые государством услуги в январе 2023 года. В соответствии с договором, заключенным между NVD и практиками, соблюдается крайний срок оплаты, то есть оплата может быть произведена до 7 марта.
NVD заявила, что, в отличие от других месяцев, в январе каждого года оплата производится немного позже, так как для обработки данных в информационной системе сначала нужно завершить обработку данных и расчеты за предыдущий год.
При этом в NVD отмечают, что в остальные месяцы всегда стараются производить расчеты быстрее предусмотренных договором 20 дней.
В феврале NVD разослала семейным врачам письма с предупреждением об оплате за январь и о праве требовать аванс. Из 1137 медицинских учреждений и врачебных кабинетов, оказывающих услуги семейного врача, заявление на получение аванса поступило от 19% или 211 учреждений.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!