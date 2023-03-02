В Латвии значительно подешевело дизельное топливо

Опубликованная на этой неделе Еврокомиссией информация свидетельствует, что литр бензина 95-й марки в Латвии на неделе с 21 по 27 февраля стоил в среднем 1,605 евро, неделей ранее средняя цена бензина этой марки составляла 1,632 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,604 евро за литр.

При этом средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе в Латвии составляла 1,617 евро за литр. На предыдущей неделе средняя цена дизельного топлива составляла 1,676 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,68 евро за литр.

Еврокомиссия каждую неделю собирает данные государств-членов о средних ценах на топливо.