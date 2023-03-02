Комиссия Сейма: бюджет на 2023 год будет рассмотрен в окончательном чтении

На этой неделе комиссия также поддержала связанные законопроекты бюджетного пакета. Окончательное чтение проекта бюджета запланировано на заседании Сейма 8 марта.

Сегодня комиссия не поддержала предложения оппозиции по различным направлениям, в том числе отклонив предложение "Прогрессивных" о выделении 2,73 млн евро на обеспечение стартового комплекта для новорожденных за счет финансирования железнодорожной инфраструктуры общего пользования.

Также были отклонены несколько предложений Союза зеленых и крестьян (СЗК), в том числе предложение выделить полмиллиона евро на обеспечение работы портала Manabalss.lv,

при этом в качестве контраргумента на заседании комиссии прозвучало, что никогда не предполагалось финансировать этот портал из средств Сейма.

Большинством голосов бюджетная комиссия также отклонила два предложения СЗК, которые предусматривали выделение 115 млн евро на реализацию муниципальных проектов. Депутат СЗК Виктор Валайнис пояснил, что эти средства должны были стать важным инструментом для финансирования учебных заведений, развития территорий и других программ.