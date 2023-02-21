К законопроекту о бюджете на 2023 год подали 250 предложений

Как сообщили агентству LETA в бюджетно-финансовой комиссии Сейма, общее количество предложений в процессе работы еще может измениться. В настоящее время подано 169 предложений по законопроекту о бюджете на 2023 год и 74 предложения по сопутствующим законопроектам.

Срок подачи предложений истек сегодня в полночь, но даже после его истечения бюджетная комиссия вправе при необходимости согласовать продвижение и поддержку новых предложений.

Как сообщалось, Сейм концептуально поддержал проект госбюджета, который предусматривает поступления в размере 12,721 млрд евро, расходы - в размере 14,673 млрд евро. По сравнению с бюджетом 2022 года в 2023 году в бюджете запланировано увеличение поступлений на 2,025 млрд евро, расходов - на 2,233 млрд евро.

В окончательном чтении Сейм планирует рассмотреть бюджет 8 марта.