Овощная лихорадка: что происходит с ценами на сельхозпродукцию в Латвии?

Предупреждения о таком сценарии прозвучали еще в прошлом году, так как стремительный рост затрат влияет на все этапы цепи на пути от производства до магазинов.

В последние две недели в ценах на овощи наблюдается очень неоднозначная картина. Свежие огурцы небольшого размера и неустановленного происхождения предлагались во второй половине февраля в лавочке в центре Риги по цене 15 евро/кг, а длинные огурцы второго сорта стоили 8,95 евро/кг. При этом в одном из супермаркетов цена на огурцы латвийского производства значительно ниже - 4,89 евро/кг.