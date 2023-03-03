Из-за удорожания электроэнергии и других ресурсов значительно выросли и цены на овощи. Согласно исследованию, проведенному Latvijas Avīze, в некоторых магазинах даже установлены новые ценовые рекорды.
Овощная лихорадка: что происходит с ценами на сельхозпродукцию в Латвии?
Предупреждения о таком сценарии прозвучали еще в прошлом году, так как стремительный рост затрат влияет на все этапы цепи на пути от производства до магазинов.
В последние две недели в ценах на овощи наблюдается очень неоднозначная картина. Свежие огурцы небольшого размера и неустановленного происхождения предлагались во второй половине февраля в лавочке в центре Риги по цене 15 евро/кг, а длинные огурцы второго сорта стоили 8,95 евро/кг. При этом в одном из супермаркетов цена на огурцы латвийского производства значительно ниже - 4,89 евро/кг.
Цены на паприку из Испании разнятся: в одном супермаркете она стоит 7,35 евро/кг, в другом - 5,49 евро/кг, в третьем паприка из Калифорнии стоит 5,99 евро/кг, а на Рижском центральном рынке - от 2,50 до 6,50 евро/кг. Цены на цветную капусту испанского происхождения в магазинах тоже разнятся и составляют от 5,98 до 7,18 евро/кг. Высокие цены в этом году на лук. Например, в одном из магазинов цена красного лука египетского происхождения составляла 0,99 евро/кг, латвийского - 0,89 евро/кг, а лук в упаковке весом 1 кг стоил 1,89 евро. Между тем в другом магазине лук из Дании стоит 1,19 евро/кг.
Молодую македонскую капусту можно купить в магазине по 1,59 евро/кг, выращенную в Латвии капусту предыдущего сезона - по 0,75 евро/кг, а краснокочанная капуста продается по 0,89 евро/кг. В другом супермаркете ситуация иная: цена свежей капусты со скидкой составляет 0,39 евро/кг. Латвийский картофель второго сорта доступен по цене 0,69 евро/кг, а картофель из Швеции - 0,99 евро/кг. По сравнению с ценами прошлых лет, в этом году они значительно выросли, отмечают покупатели.
Хотя цены на овощи на Рижском центральном рынке в основном ниже, чем в магазинах, и здесь их амплитуда широка. Вчера мелкие польские огурцы стоили 9,50-10 евро/кг, а длинные огурцы - 3,90-5,80 евро/кг. Цветная капуста из Испании, Польши и Турции доступна на рынке по 1,50-2,50 евро/кг, что дешевле, чем на прилавках отдельных магазинов.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!