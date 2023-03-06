С упаковок культового шоколада Toblerone пропадут символы Швейцарии

Многие швейцарские продукты по всему миру считаются особенно высококачественными. Чтобы защитить государственный бренд, Швейцария в 2017 году приняла особый указ, позволяющий включать в упаковку продуктов некоторые госсимволы.

Поскольку Toblerone в ближайшее время планируется производить в Словакии, на коробки с шоколадом этой марки больше нельзя наносить символы Швейцарии.

По этой причине летом будет разработан новый дизайн упаковки знаменитого шоколада, в том числе новый логотип без изображения европейской вершины Маттерхорн, которое можно увидеть на каждой упаковке Toblerone.