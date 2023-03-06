Швейцарский шоколадный бренд Toblerone, отличающийся формой своей продукции, планирует производить шоколад в Словакии. По этой причине с упаковок продукции предприятия исчезнет символ Швейцарии, сообщают иностранные СМИ.
С упаковок культового шоколада Toblerone пропадут символы Швейцарии
С упаковок культового шоколада Toblerone пропадут символы Швейцарии
Многие швейцарские продукты по всему миру считаются особенно высококачественными. Чтобы защитить государственный бренд, Швейцария в 2017 году приняла особый указ, позволяющий включать в упаковку продуктов некоторые госсимволы.
Поскольку Toblerone в ближайшее время планируется производить в Словакии, на коробки с шоколадом этой марки больше нельзя наносить символы Швейцарии.
По этой причине летом будет разработан новый дизайн упаковки знаменитого шоколада, в том числе новый логотип без изображения европейской вершины Маттерхорн, которое можно увидеть на каждой упаковке Toblerone.
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