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С упаковок культового шоколада Toblerone пропадут символы Швейцарии

rus.tvnet.lv
С упаковок культового шоколада Toblerone пропадут символы Швейцарии
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Шоколад Toblerone. Иллюстративное фото
Шоколад Toblerone. Иллюстративное фото Фото: RossHelen/Shutterstock

Швейцарский шоколадный бренд Toblerone, отличающийся формой своей продукции, планирует производить шоколад в Словакии. По этой причине с упаковок продукции предприятия исчезнет символ Швейцарии, сообщают иностранные СМИ.

Многие швейцарские продукты по всему миру считаются особенно высококачественными. Чтобы защитить государственный бренд, Швейцария в 2017 году приняла особый указ, позволяющий включать в упаковку продуктов некоторые госсимволы.

Поскольку Toblerone в ближайшее время планируется производить в Словакии, на коробки с шоколадом этой марки больше нельзя наносить символы Швейцарии.

По этой причине летом будет разработан новый дизайн упаковки знаменитого шоколада, в том числе новый логотип без изображения европейской вершины Маттерхорн, которое можно увидеть на каждой упаковке Toblerone.

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