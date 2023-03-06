В латвийские регионы закупили кинопроекторы за 50 тыс. евро. Но их почти не используют

Работники центров либо не знают, как им пользоваться, либо у них нет желания и возможностей. В большинстве случаев местные власти не смогли приобрести дорогостоящее дополнительное оборудование, в том числе экраны, потому что они не были предусмотрены государством при закупке.

Даугавпилсский латышский культурный центр является относительно хорошим примером использования кинопроектора. В 2018 году кинопроектор здесь использовали, чтобы показывать Праздник песни, а позднее - фильмы и оперы. Небольшой экран дом культуры купил сам за 10 000 евро. Но в настоящее время проектор не работает.

Особенность такого сложного оборудования заключается в том, что оно должно быть постоянно подключено к электропитанию, в противном случае будут утеряны настройки производителя. Во время пандемии Covid-19 проектор был отключен и больше не включался.

Для Ливанского народного дома было закуплено оборудование на сумму свыше 47 000 евро, но нет экрана для показа фильмов и аудиооборудования. Проектор в культурном центре Ливаны включали всего несколько раз и только для того, чтобы создать световые эффекты для танцоров на сцене.

Самоуправление поясняет, что денег на новый дорогостоящий экран нет и, скорее всего, не будет. Организатор проекта - Центр культурных информационных систем - поясняет, что в его обязанности не входит обеспечение возможностей просмотра фильмов в регионах. Его задача - предоставить проекторы, а остальное зависит от самих самоуправлений.