Министерство обороны в связи с закупкой продуктов питания для нужд армии на 220 миллионов евро начало служебную проверку, заявила журналистам на пресс-конференции министр обороны Инара Мурниеце.
Видео ⟩ Скандал с закупкой продовольствия для армии: начата служебная проверка
Видео: Пресс-конференция Министерства обороны
В ходе предварительной проверки были констатированы предполагаемые нарушения, поэтому было начато служебное расследование в отношении конкретных должностных лиц. Кроме того, будет принято решение об отстранении должностных лиц на время проведения расследования.
"Углубленная служебная проверка будет относиться ко всем должностным лицам, связанным с этой закупкой", - отметила министр. Отстранены могут быть два чиновника.
Министр также подтвердила, что запланированная в договоре сумма вообще не соответствует включенным в бюджет Национальных вооруженных сил суммам. Госсекретарь министерства Янис Гарисонс подтвердил, что узнал об этой сумме только из СМИ.
Связанные с закупкой документы переданы на оценку правозащитному учреждению, название которого не разглашается, однако ранее уже прозвучало, что документы исследует KNAB.
Как сообщалось, зарегистрированная в Рое компания Zītari LZ в декабре прошлого года получила договор на поставку продовольствия для Национальных вооруженных сил в течение следующих пяти лет на сумму 220 млн евро.
Министр обороны Инара Мурниеце распорядилась провести проверку закупки армейского продовольствия. На телеканале TV3 она заявила о "неприятном" наследстве, которое получила от своего предшественника Артиса Пабрикса. Министр была удивлена необычной ситуацией - делегированием сотрудника политического бюро Пабрикса в комиссию по закупкам и его участием в принятии решений о требованиях по закупке.
По данным Firmas.lv, предприятие Zītari LZ существует уже 31 год и в настоящее время принадлежит Лауре Зелтине и адвокату Модрису Супе. Истинным его бенефициаром является Зелтиня, которая также занимает должность председателя правления. Данные из базы KNAB свидетельствуют о том, что в мае прошлого года Супе пожертвовал партии "Для развития Латвии" 2500 евро, а годом ранее - 2000 евро.
В 2021 году оборот компании составил 562 498 евро, прибыль - 141 546 евро. У предприятия имеются четыре столовые в Талси и Риге, бистро в Рое и еще несколько заведений общепита. Предприятие в основном оказывает услуги общепита предприятию Rīgas satiksme и еще ряду юридических и физических лиц.
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