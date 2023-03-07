Видео ⟩ Скандал с закупкой продовольствия для армии: начата служебная проверка

Видео: Пресс-конференция Министерства обороны

В ходе предварительной проверки были констатированы предполагаемые нарушения, поэтому было начато служебное расследование в отношении конкретных должностных лиц. Кроме того, будет принято решение об отстранении должностных лиц на время проведения расследования.

"Углубленная служебная проверка будет относиться ко всем должностным лицам, связанным с этой закупкой", - отметила министр. Отстранены могут быть два чиновника.

Министр также подтвердила, что запланированная в договоре сумма вообще не соответствует включенным в бюджет Национальных вооруженных сил суммам. Госсекретарь министерства Янис Гарисонс подтвердил, что узнал об этой сумме только из СМИ.

Связанные с закупкой документы переданы на оценку правозащитному учреждению, название которого не разглашается, однако ранее уже прозвучало, что документы исследует KNAB.

Как сообщалось, зарегистрированная в Рое компания Zītari LZ в декабре прошлого года получила договор на поставку продовольствия для Национальных вооруженных сил в течение следующих пяти лет на сумму 220 млн евро.