Вт, 7.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В работе интернет-банка и мобильного приложения Swedbank возникли проблемы

TVNET rus.tvnet.lv
,
В работе интернет-банка и мобильного приложения Swedbank возникли проблемы
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Здание Swedbank.
Здание Swedbank. Фото: Shutterstock

Днем во вторник, 7 марта, наблюдаются нарушения в работе интернет-банка и мобильного приложения Swedbank, сообщают пользователи Twitter.

По информации Swedbank, в данный момент в работе банка наблюдаются технические неполадки, однако уже ведется работа над их устранением.

Банк приносит клиентам извинения за доставленные неудобства.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх