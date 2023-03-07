Днем во вторник, 7 марта, наблюдаются нарушения в работе интернет-банка и мобильного приложения Swedbank, сообщают пользователи Twitter.
В работе интернет-банка и мобильного приложения Swedbank возникли проблемы
В работе интернет-банка и мобильного приложения Swedbank возникли проблемы
По информации Swedbank, в данный момент в работе банка наблюдаются технические неполадки, однако уже ведется работа над их устранением.
Банк приносит клиентам извинения за доставленные неудобства.
Sveiki! Šobrīd ir tehniski traucējumi un kolēģi jau strādā pie risinājuma. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un aicinām mēģināt vēlāk vēlreiz!— Swedbank (@SwedbankLatvia) March 7, 2023
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