В Даугавпилсе установили "потолок" тарифа на отопление

Муниципальное АО Daugavpils siltumtīkli в настоящее время заключает договор на поставку природного газа по фиксированной цене с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года, а это значит, что "потолок" тарифа на отопление будет установлен для города на весь этот период.

Новый договор на поставку природного газа, как и действующий в настоящее время, будет предусматривать возможность сокращения потребления природного газа до минимума при наличии у компании доступа к другим более дешевым видам топлива.

Так, в следующем отопительном сезоне тариф в Даугавпилсе тоже может быть ниже вышеупомянутых 90 евро за МВт/ч, если, как и в текущем сезоне, муниципальное АО Daugavpils siltumtīkli изыщет возможность производить более дешевое тепло, используя другие энергоресурсы.