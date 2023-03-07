В Даугавпилсе тариф на отопление не превысит 90 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщили в Даугавпилсском городском самоуправлении.
В Даугавпилсе установили "потолок" тарифа на отопление
Муниципальное АО Daugavpils siltumtīkli в настоящее время заключает договор на поставку природного газа по фиксированной цене с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года, а это значит, что "потолок" тарифа на отопление будет установлен для города на весь этот период.
Новый договор на поставку природного газа, как и действующий в настоящее время, будет предусматривать возможность сокращения потребления природного газа до минимума при наличии у компании доступа к другим более дешевым видам топлива.
Так, в следующем отопительном сезоне тариф в Даугавпилсе тоже может быть ниже вышеупомянутых 90 евро за МВт/ч, если, как и в текущем сезоне, муниципальное АО Daugavpils siltumtīkli изыщет возможность производить более дешевое тепло, используя другие энергоресурсы.
В этом году после перерыва в пару лет будет возобновлен процесс замены некоторых участков устаревших теплотрасс, что позволит снизить потери тепла. В марте 2023 года также начнутся строительные работы на территории 2-й ТЭЦ в микрорайоне Яунбуве, где ООО Monum до конца 2023 года построит еще одну котельную на щепе мощностью 20 МВт.
Даугавпилс давно использует природный газ в качестве основного топлива в централизованном теплоснабжении. Однако в январе 2022 года была запущена в работу котельная на щепе, способная производить до 37 мегаватт (МВт) тепловой энергии. Этого количества вполне достаточно для летнего периода, чтобы обеспечить горячей водой весь город. Однако в зимний период необходима дополнительная мощность, которая этой зимой обеспечивается за счет таких энергоресурсов, как сжиженный нефтяной газ, или пропан-бутан, и дизельное топливо, заменившее природный газ в некоторых местных котельных, обеспечивающих теплом небольшие городские микрорайоны.
Таким образом, уже в текущем отопительном сезоне Даугавпилс добился беспрецедентной энергетической независимости и возможности выбирать самые дешевые энергоресурсы, доступные на рынке, подчеркивает самоуправление.
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