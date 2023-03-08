Даугавпилсская дума хочет конфисковать имущество для борьбы с "точками", Сейм - против

"Борьба с нелегальными торговцами алкоголем неэффективна", - с таким обращением городская дума обратилась к депутатам Сейма с просьбой разрешить конфисковать недвижимость лиц, занимающихся нелегальной продажей алкогольных напитков. Это, как написано в письме, позволило бы более эффективно бороться с нелегальной продажей алкоголя.

Начальник юридического отдела Даугавпилсской городской думы Руслан Головань заявляет, что существующая система борьбы с нелегальными торговцами алкоголем неэффективна. Существующие штрафы также не сдерживают незаконную деятельность.

"Места, где продается алкоголь, не меняются каждый год. Все об этом знают. Государственная полиция тоже знает, но я понимаю, что ничего не поделаешь", - признается юрист.

Речь идет о четырех-пяти адресах, которые уже много лет находятся в поле зрения правоохранительных органов, подтвердили в Даугавпилсской муниципальной полиции.

Конфискация этого имущества заставила бы муниципалитет пересмотреть вопрос о продолжении незаконной деятельности.

Старший инспектор Даугавпилсской муниципальной полиции Юлия Майзите отмечает, что в этих местах люди меняются. Как будто адрес уже десять лет один и тот же, все знают это место, но дальше уголовного процесса дело не идет.

"Если даже возбуждено уголовное дело, то в следующем уголовном процессе там уже торгует другой человек. Госполиция тоже пытается их как-то закрыть, но не получается", - поясняет представитель полиции.

Андрей Юдин, председатель Комиссии Сейма по уголовному праву и уголовно-исполнительной политике, назвал такое предложение необычным. Комиссия в целом также отклонила это предложение как несоразмерное. Даже если человек совершает противоправные действия.

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