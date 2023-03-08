Даугавпилсская городская дума обратилась за помощью к депутатам Сейма в борьбе с нелегальными продавцами алкоголя. Во вторник, 7 марта, на заседании подкомитета Юридической комиссии Сейма по уголовному праву и уголовно-исполнительной политике было рассмотрено письмо, представленное Даугавпилсской городской думой, в котором было внесено предложение разрешить городской думе конфисковать недвижимое имущество, или "точки", у лиц, занимающихся незаконным оборотом алкогольной продукции. Такой план не получил поддержки депутатов Сейма, сообщает LTV.
Даугавпилсская дума хочет конфисковать имущество для борьбы с "точками", Сейм - против
"Борьба с нелегальными торговцами алкоголем неэффективна", - с таким обращением городская дума обратилась к депутатам Сейма с просьбой разрешить конфисковать недвижимость лиц, занимающихся нелегальной продажей алкогольных напитков. Это, как написано в письме, позволило бы более эффективно бороться с нелегальной продажей алкоголя.
Начальник юридического отдела Даугавпилсской городской думы Руслан Головань заявляет, что существующая система борьбы с нелегальными торговцами алкоголем неэффективна. Существующие штрафы также не сдерживают незаконную деятельность.
"Места, где продается алкоголь, не меняются каждый год. Все об этом знают. Государственная полиция тоже знает, но я понимаю, что ничего не поделаешь", - признается юрист.
Речь идет о четырех-пяти адресах, которые уже много лет находятся в поле зрения правоохранительных органов, подтвердили в Даугавпилсской муниципальной полиции.
Конфискация этого имущества заставила бы муниципалитет пересмотреть вопрос о продолжении незаконной деятельности.
Старший инспектор Даугавпилсской муниципальной полиции Юлия Майзите отмечает, что в этих местах люди меняются. Как будто адрес уже десять лет один и тот же, все знают это место, но дальше уголовного процесса дело не идет.
"Если даже возбуждено уголовное дело, то в следующем уголовном процессе там уже торгует другой человек. Госполиция тоже пытается их как-то закрыть, но не получается", - поясняет представитель полиции.
Андрей Юдин, председатель Комиссии Сейма по уголовному праву и уголовно-исполнительной политике, назвал такое предложение необычным. Комиссия в целом также отклонила это предложение как несоразмерное. Даже если человек совершает противоправные действия.
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