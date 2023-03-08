Факты об Эстонии и эстонцах, которые удивят даже самых начитанных

38. Эстонцы, как и мексиканцы, добавляют сметану почти во все. И любой, кто пробовал мексиканскую еду, знает, что это не так отвратительно, как кажется - это на самом деле довольно вкусно.

39. На Рождество и зимой эстонцы едят то, что называется «кровяная колбаса» - смесь из свинины, ячменя, крови животных и специй. Это, опять же, не так отвратительно, как кажется. На самом деле это блюдо очень похоже на английский черный пудинг, хотя и с отчетливым эстонским оттенком.

40. Эстонская кухня представляет собой смесь немецкой, русской и скандинавской кухонь. Но при этом она не похожа ни на одну из них.

41. Будучи в значительной степени нерелигиозной нацией, эстонцы разводятся практических в 50 процентах случает. По количеству разводов Эстония занимает 12 место в мире. И это не обязательно плохо, это здорово, что люди могут передумать и сделать это, когда требуется, не сталкиваясь с пристальным вниманием общественности.

42. Таллинн можно считать олимпийским городом, поскольку в 1980 году, когда в Москве проходили летние Олимпийские игры, в Таллинне проводилась олимпийская регата.

43. Эстония настолько близка к Полярному кругу, что ее самый короткий день длится всего шесть часов, и случается это в период Рождества. С другой стороны, самый длинный день составляет 18 часов 40 минут - во второй половине июня, перед Ивановым днем.