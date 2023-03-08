Для большинства из нас маленькая, но сильная Эстония - это родина, некоторым она заменила отчизну по разным причинам. Иногда кажется, что здесь вообще ничего не происходит. Но, несмотря на это чувство, ЭР и ее жителям есть чем гордиться и чему удивляться. 50 самых интересных фактов о стране, в которой живем, читайте ниже, пишет Limon.ee.
Факты об Эстонии и эстонцах, которые удивят даже самых начитанных
1. На начало 2023 года население Эстонии составляло приблизительно 1 314 395 человек. Таким образом, плотность населения страны составляет 29 человек на один квадратный километр, пишет Estonianworld.com.
2. Эстония немного больше Дании, но наша страна насчитывает 1521 остров в акватории Балтийского моря. Общее же число островов, островков, скал и рифов в морях, реках и озерах страны достигает 2355, из которых 2222 окружены морскими водами.
3. Эстония занимает четвертое место с наименьшей численностью населения в Евросоюзе и восьмое место в рейтинге стран с наименьшей площадью.
4. Страна плоская как блин - ее самая высокая точка находится на высоте 318 метров над уровнем моря - и это также самая высокая точка в странах Балтии.
5. Согласно крупнейшему в мире исследованию роста, эстонские мужчины и женщины - третьи по росту люди на Земле.
6. Один из самых больших метеоритов упал на Землю именно на острове Сааремаа, в месте, где сегодня находится деревня Каали.
7. На Сааремаа также находится центр Европы, согласно одному из измерений.
8. Церковь Олевисте (Святого Олафа) в Таллинне с 1549 по 1625 год была самым высоким зданием в мире.
9. В Эстонии самое большое количество супермоделей на душу населения.
10. В современной Эстонии практически всё можно сделать через интернет - оплатить парковку, начать бизнес, задекларировать налоги, проголосовать, записаться к врачу и почти все остальное.
11. Эстонские женщины получили право голоса еще в 1917 году.
12. Считается, что культура посещения бани зародилась 4000 лет назад, но самая старая общественная сауна в Таллинне была открыта в 1310 году на улице Нунне и со временем получила название Stockeri saun. Слова, которые мы до сих пор используем в эстонском языке - saun и wicht (сейчас viht) - были впервые записаны в 13 веке.
13. Сауна в традиционном эстонском обществе была мини-центром здоровья и гигиены, где эстонцы проводили время с самых малых лет до глубокой староти. В наши дни в эстонском городе Отепя проводится крупнейший в Европе банный марафон.
14. Самый исполняемый в мире композитор Арво Пярт - эстонец.
15. Эстонцы являются чемпионами мира по переноске жен, международному виду спорта, победа занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
16. В Эстонии самая благоприятная среда для формирования цифрового доверия.
17. Эстония занимает третье место в Европе по количеству стартапов на душу населения.
18. Финское телевидение служило окном в свободный мир во время советской оккупации, и практически каждый эстонец бывал в Финляндии.
19. Роман Грэма Грина «Наш человек в Гаване» вполне мог бы называться «Наш человек в Таллинне», так как действие в одной из первых версий знаменитой книги происходило в довоенной столице одной из стран Балтии, очень похожей на Таллинн.
20. В «Иметь и не иметь» Эрнест Хемингуэй случайно упомянул, что «ни одна гавань для морских яхт в южных водах не обходится без парочки загорелых, просоленных белобрысых эстонцев». Это стало, пожалуй, стало самой популярной перефразированной цитатой среди эстонцев: «В каждом порту мира можно найти как минимум двух эстонцев». Однако существует большая разница между гаванями для морских яхт в южных водах (в романе обозначены как воды между Флоридой и Кубой) и каждым портом в мире.
21. Эстонию в тот или иной момент посетили многие известные люди. Но, наверное, самые интересные из них - Джон Кеннеди, который посетил страну в 1939 году, задолго до того, как стал президентом; Нил Армстронг, первый человек на Луне, который приезжал в Эстонию с кратким визитом в конце 1970-х годов; и Билли Грэм, один из самых известных христианских евангелистов и проповедников в мире, который в 1984 году выступил с проповедью в таллиннской церкви Святого Олафа.
22. Столица Эстонии, Таллинн, была домом первой публично выставленной елки в 1441 году.
23. Из почти 200 стран мира Эстония занимает второе место по уровню грамотности взрослого населения (после Латвии) с показателем 99,8 процента (Северная Корея утверждает, что уровень грамотности составляет 100 процентов, но давайте смотреть правде в глаза, это Северная Корея).
24. В Эстонии значительно больше женщин, чем мужчин - на 100 женщин приходится 84 мужчины. Только Северные Марианские острова имеют меньший процент мужчин.
25. Эстония - одна из наименее религиозных стран в мире: только 16 процентов населения утверждают, что религия имеет какое-либо значение в их жизни. В то же время 69 процентов считают, что у деревьев есть душа.
26. Несмотря на то, что Эстония считается одной из стран Балтии, она не имеет ни культурного, ни языкового родства с Латвией и Литвой - ее культура и язык, напротив, тесно связаны с культурой и языком Финляндии.
27. Эстонский язык является одним из самых трудных для изучения для носителей английского языка.
28. Эстония является одной из самых зеленых стран Европы - пятьдесят процентов ее территории покрыто лесами.
29. Skype был изобретен в Эстонии эстонскими разработчиками, хотя компания принадлежит шведам.
30. Начиная с XIII века страна постоянно подвергалась вторжениям извне, и большую часть своей истории эстонцы находились под иностранным суверенитетом (датским, немецким, польским, шведским, российским и советским).
31. Таллинн - один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов Европы.
32. Хотя большинство жителей Эстонии (или, по крайней мере, те, кто религиозен) являются протестантами-лютеранами, первый президент Эстонии, Констатин Пятс, был православным.
33. История Эстонии могла бы принять совсем другой оборот, если бы Движение Вапса (организация ветеранов Эстонской войны за независимость, имеющая националистические наклонности, сходные с итальянскими фашистами и немецкими нацистами) преуспело в приходе к власти в 1934 году. С другой стороны, их потенциальный приход к власти был сорван Константином Пятсом, тогдашним государственным старейшиной (тогдашнее звание главы государства), навязав автократическое правление, которое продолжалось до 1940 года - когда Советский Союз впервые оккупировал Эстонию. Период с 1934 по 1940 год называется эпохой безмолвия.
34. Второй президент Эстонии, Леннарт Мери, до того как стать главой государства, в основном был известен как писатель и режиссер. Он начал заниматься политикой только в 1990 году, в возрасте 61 года, когда стал министром иностранных дел в переходном правительстве. Он был избран президентом в 1992 году и пробыл два срока до 2001 года.
35. Один из наиболее значимых государственных деятелей - Март Лаар, который в 1992 году в возрасте 32 лет стал первым премьер-министром в Эстонии после оккупации. Под его руководством Эстония первой в Европе ввела единый налог, приватизировала большую часть национальной промышленности на прозрачных государственных торгах, отменила тарифы и субсидии, стабилизировала экономику, сбалансировала бюджет и, возможно, самое главное, восстановила валюту до оккупации, крону, и привязала ее к стабильной немецкой марке. Второй его срок в качестве премьер-министра был с 1999 по 2002 год.
36. Эстонский национальный флаг, сине-черно-белый триколор, представляет небо, землю и стремление эстонцев к свету и счастью. В 1884 году Эстонское студенческое общество приняло этот флаг как свой собственный, и после того, как Эстония провозгласила свою независимость в 1918 году, он стал национальным флагом.
37. 23 августа 1989 года эстонцы приняли участие в Балтийском пути вместе с латышами и литовцами, чтобы сформировать человеческую цепь в трех странах, состоящую из двух миллионов человек, в ознаменование трагедии, которая последовала в результате пакта Молотова-Риббентропа, который был подписан 50 лет назад в тот день. Протест призывал привлечь к себе внимание всего мира, продемонстрировав стремление народа к независимости этих стран.
38. Эстонцы, как и мексиканцы, добавляют сметану почти во все. И любой, кто пробовал мексиканскую еду, знает, что это не так отвратительно, как кажется - это на самом деле довольно вкусно.
39. На Рождество и зимой эстонцы едят то, что называется «кровяная колбаса» - смесь из свинины, ячменя, крови животных и специй. Это, опять же, не так отвратительно, как кажется. На самом деле это блюдо очень похоже на английский черный пудинг, хотя и с отчетливым эстонским оттенком.
40. Эстонская кухня представляет собой смесь немецкой, русской и скандинавской кухонь. Но при этом она не похожа ни на одну из них.
41. Будучи в значительной степени нерелигиозной нацией, эстонцы разводятся практических в 50 процентах случает. По количеству разводов Эстония занимает 12 место в мире. И это не обязательно плохо, это здорово, что люди могут передумать и сделать это, когда требуется, не сталкиваясь с пристальным вниманием общественности.
42. Таллинн можно считать олимпийским городом, поскольку в 1980 году, когда в Москве проходили летние Олимпийские игры, в Таллинне проводилась олимпийская регата.
43. Эстония настолько близка к Полярному кругу, что ее самый короткий день длится всего шесть часов, и случается это в период Рождества. С другой стороны, самый длинный день составляет 18 часов 40 минут - во второй половине июня, перед Ивановым днем.
44. В Эстонии в июне, в середине лета, возможен снег. В последний раз это происходило в 2014 году, но это определенно происходило и раньше.
45. Эстония была первой страной, которая ввела онлайн-голосование в 2005 году, и на выборах в 2017 году почти 17 процентов людей проголосовали онлайн, а на выборах в Рийгикогу, завершившихся 5 марта 2023 года, уже 32,3 процента предпочли отдать свой голос электронным путем.
46. У эстонцев одна из самых больших коллекций народных песен в мире, из которых около 133 000 - в письменном варианте.
47. Первый в Эстонии спа-центр с грязевыми процедурами был основан в Курессааре в 1840 году. В настоящее время на каждые десять жителей города приходится один спа-центр.
48. Эстония является крупнейшим в Европе экспортером деревянных домов.
49. Таллиннская ратуша - единственная сохранившаяся готическая ратуша Северной Европы.
50. Горхолл, бывший концертный зал в Таллинне входит в число мировых объектов, видимых из космоса. Поклонники заброшенного здания сравнивают его с древними вавилонскими зиккуратами и мексиканской пирамидой Солнца.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!