"Что-то пошло совсем не так": Кариньш об армейской закупке на 220 млн евро

Премьер-министр обеспокоен тем, что такой инцидент произошел в системе обороны, которая, по его словам, является одной из наиболее организованных систем в стране.

"Такая закупка бросает тень подозрений, которые нужно снять как можно скорее. Нужно выяснить, что произошло, и, очевидно, что-то надо радикально менять", - сказал Кариньш, воздержавшись от комментариев, чему можно или нельзя верить в сложившейся ситуации, потому что "ясно, что что-то пошло совсем не так".

Как сообщалось, Министерство обороны начнет служебную проверку в связи с закупкой продовольствия для армии на сумму 220 млн евро, сообщила во вторник журналистам министр обороны Инара Мурниеце.

Министр также подтвердила, что сумма планируемого договора совершенно не соответствует бюджетным возможностям НВС. Документы по закупке переданы для оценки правоохранительным органам.