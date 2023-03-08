С середины марта планируется закрыть коммерческое автобусное сообщение между столицей и вторым по величине городом Латвии Даугавпилсом. Планируется сохранить несколько субсидируемых государством рейсов между двумя городами, но они будут осуществляться лишь в конце недели, сообщает Латвийское радио со ссылкой на предоставленную автобусными перевозчиками информацию.
Из Даугавпилса в Ригу - только на поезде. Закрывают почти все автобусные рейсы между городами
Как поясняет Латвийское радио, есть автобусные рейсы, которые финансирует государство. Таковыми являются почти все автобусные маршруты Латвии, однако есть и коммерческие рейсы, финансируемые только предприятием, соответственно, от государства оно не получает ни цента. И в Латвии таких маршрутов два: Рига - Саласпилс и Рига - Даугавпилс. Оба осуществляются уже полтора года.
Если с первым маршрутом все в порядке, то с рейсом во второй по величине город Латвии ситуация печальная. С 16 марта предприятие Daugavpils autobusu parks решило сообщение закрыть. Еще в прошлом году коммерсант обеспечивал три-четыре рейса в день в одном направлении, однако теперь остался один рейс в день.
Почему Daugavpils autobusu parks решил так поступить, пояснил коммерческий директор предприятия Артем Венгревич: "На этом маршруте с самого начала была очень низкая рентабельность. За полтора года рейсы постепенно закрывались, на что влияло снижение пассажиропотока. Зимой - в январе, феврале - автобусы могли быть заполнены всего наполовину или на две трети. Конечно, данное решение было трудным для предприятия, но мы как компания не можем позволить себе работать с убытками".
Билет на поезд почти в два раза дешевле
Он признал, что конкурировать с поездами довольно тяжело, принимая во внимание и то, что билет на автобус стоит 12 евро, а на поезд - почти на 5 евро меньше, или 7,25 евро.
Автотранспортная дирекция указывает, что большинство людей перемещается на поезде, так как это дешевле, быстрее, да и поезда чаще курсируют. В день в Даугавпилс и обратно курсирует восемь поездов. В каждом направлении - по четыре рейса. Так как автобус Рига - Даугавпилс - коммерческий рейс, государство не планирует запускать свой. Кроме того, маршрут хорошо компенсируется поездами.
Представитель Автотранспортной дирекции Виктор Закис отмечает: "Нам как организации, которая должна заботиться о расходах, необходимо искать экономически обоснованные способы, как обеспечить пассажирам эту возможность перемещаться.
Обоснование - он [поезд] быстрее, дешевле, это оценивают и пассажиры. Если пассажиры сами не выбирают автобус и ездят все меньше и меньше, то можно понять, почему - это медленнее и дороже, вот и ответ".
Латвийское радио сообщает, что сохранится рейс Даугавпилс - Илуксте - Вецумниеки - Рига. Он будет курсировать каждую пятницу и воскресенье один раз в день.
В Автотранспортной дирекции указывают: рынок маршрута Рига - Даугавпилс открыт - свою услугу может предложить любой другой коммерсант.
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