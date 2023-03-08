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Из Даугавпилса в Ригу - только на поезде. Закрывают почти все автобусные рейсы между городами

rus.tvnet.lv
Из Даугавпилса в Ригу - только на поезде. Закрывают почти все автобусные рейсы между городами
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Даугавпилсский автовокзал
Даугавпилсский автовокзал Фото: Daugavpils pilsētas pašvaldība/ Facebook

С середины марта планируется закрыть коммерческое автобусное сообщение между столицей и вторым по величине городом Латвии Даугавпилсом. Планируется сохранить несколько субсидируемых государством рейсов между двумя городами, но они будут осуществляться лишь в конце недели, сообщает Латвийское радио со ссылкой на предоставленную автобусными перевозчиками информацию.

Как поясняет Латвийское радио, есть автобусные рейсы, которые финансирует государство. Таковыми являются почти все автобусные маршруты Латвии, однако есть и коммерческие рейсы, финансируемые только предприятием, соответственно, от государства оно не получает ни цента. И в Латвии таких маршрутов два: Рига - Саласпилс и Рига - Даугавпилс. Оба осуществляются уже полтора года.

Если с первым маршрутом все в порядке, то с рейсом во второй по величине город Латвии ситуация печальная. С 16 марта предприятие Daugavpils autobusu parks решило сообщение закрыть. Еще в прошлом году коммерсант обеспечивал три-четыре рейса в день в одном направлении, однако теперь остался один рейс в день.

Почему Daugavpils autobusu parks решил так поступить, пояснил коммерческий директор предприятия Артем Венгревич: "На этом маршруте с самого начала была очень низкая рентабельность. За полтора года рейсы постепенно закрывались, на что влияло снижение пассажиропотока. Зимой - в январе, феврале - автобусы могли быть заполнены всего наполовину или на две трети. Конечно, данное решение было трудным для предприятия, но мы как компания не можем позволить себе работать с убытками".

Билет на поезд почти в два раза дешевле

Он признал, что конкурировать с поездами довольно тяжело, принимая во внимание и то, что билет на автобус стоит 12 евро, а на поезд - почти на 5 евро меньше, или 7,25 евро.

Автотранспортная дирекция указывает, что большинство людей перемещается на поезде, так как это дешевле, быстрее, да и поезда чаще курсируют. В день в Даугавпилс и обратно курсирует восемь поездов. В каждом направлении - по четыре рейса. Так как автобус Рига - Даугавпилс - коммерческий рейс, государство не планирует запускать свой. Кроме того, маршрут хорошо компенсируется поездами.

Представитель Автотранспортной дирекции Виктор Закис отмечает: "Нам как организации, которая должна заботиться о расходах, необходимо искать экономически обоснованные способы, как обеспечить пассажирам эту возможность перемещаться.

Обоснование - он [поезд] быстрее, дешевле, это оценивают и пассажиры. Если пассажиры сами не выбирают автобус и ездят все меньше и меньше, то можно понять, почему - это медленнее и дороже, вот и ответ".

Латвийское радио сообщает, что сохранится рейс Даугавпилс - Илуксте - Вецумниеки - Рига. Он будет курсировать каждую пятницу и воскресенье один раз в день.

В Автотранспортной дирекции указывают: рынок маршрута Рига - Даугавпилс открыт - свою услугу может предложить любой другой коммерсант.

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