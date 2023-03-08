Из Даугавпилса в Ригу - только на поезде. Закрывают почти все автобусные рейсы между городами

Как поясняет Латвийское радио, есть автобусные рейсы, которые финансирует государство. Таковыми являются почти все автобусные маршруты Латвии, однако есть и коммерческие рейсы, финансируемые только предприятием, соответственно, от государства оно не получает ни цента. И в Латвии таких маршрутов два: Рига - Саласпилс и Рига - Даугавпилс. Оба осуществляются уже полтора года.

Если с первым маршрутом все в порядке, то с рейсом во второй по величине город Латвии ситуация печальная. С 16 марта предприятие Daugavpils autobusu parks решило сообщение закрыть. Еще в прошлом году коммерсант обеспечивал три-четыре рейса в день в одном направлении, однако теперь остался один рейс в день.