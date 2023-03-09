Кулдига выполнила все требования для номинации в ЮНЕСКО и ожидает решения комиссии, сообщила Илзе Мейрупска-Эглите, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью самоуправления.
Кулдига все ближе к Списку всемирного наследия ЮНЕСКО
Подходит к концу более чем 20-летний период, когда Кулдига целенаправленно продвигалась к Списку всемирного наследия ЮНЕСКО - все документы для оценки латвийской номинации Kuldīga/Goldingena Kurzemē поданы, требования выполнены. Теперь осталось дождаться решения экспертов Международного совета по сохранению памятников и достопримечательностей (ICOMOS), которое является рекомендацией для стран-членов комитета ЮНЕСКО и для голосования стран-членов комитета.
Планируется, что вопрос о приеме Кулдиги будет решаться на заседании Всемирного комитета ЮНЕСКО, которое пройдет в Саудовской Аравии в сентябре этого года.
Мейрупска-Эглите напоминает, что путь в ЮНЕСКО для Кулдиги был очень важным процессом, который включает в себя высокую добавленную стоимость, а именно развитие системы управления наследием, организацию объектов наследия и их научное исследование, а также просвещение общественности в области культурного наследия.
Также были упорядочены строительные нормы, реализованы программы поддержки реставрации для защиты исторических зданий. Все это внесло значительный вклад в улучшение и развитие городской среды Кулдиги.
Яна Якобсоне, глава Кулдигского краевого строительного управления, подчеркивает, что важно, чтобы местные жители признавали и сохраняли культурно-историческое наследие и особую ценность Старого города Кулдиги - с каждым годом восстанавливается все больше исторических окон, жители ценят и учатся поддерживать исторические здания и принимать их как часть своей уникальной среды, гордясь этим. Ценность исторического наследия приобретает огромное значение, когда оно включается в повседневную жизнь.
Во время своего регионального визита в Кулдигу министр иностранных дел Эдгар Ринкевич также высоко оценил достижения на пути к ЮНЕСКО, признав, что ЮНЕСКО является уникальным проектом, так как это возможность показать туристам Латвию и Кулдигу и поддержать местных предпринимателей.
На перспективы включения Старого города Кулдиги в Список всемирного наследия министр смотрит с осторожным оптимизмом - если бы не война в Украине, голосование состоялось бы уже в прошлом году. Министр выразил готовность использовать любую возможность, чтобы еще раз обсудить ход выдвижения Латвии как с экспертами комитета, так и с генеральным директором ЮНЕСКО, который посетит Латвию в июле.
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