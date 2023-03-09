Кулдига все ближе к Списку всемирного наследия ЮНЕСКО

Подходит к концу более чем 20-летний период, когда Кулдига целенаправленно продвигалась к Списку всемирного наследия ЮНЕСКО - все документы для оценки латвийской номинации Kuldīga/Goldingena Kurzemē поданы, требования выполнены. Теперь осталось дождаться решения экспертов Международного совета по сохранению памятников и достопримечательностей (ICOMOS), которое является рекомендацией для стран-членов комитета ЮНЕСКО и для голосования стран-членов комитета.

Планируется, что вопрос о приеме Кулдиги будет решаться на заседании Всемирного комитета ЮНЕСКО, которое пройдет в Саудовской Аравии в сентябре этого года.

Мейрупска-Эглите напоминает, что путь в ЮНЕСКО для Кулдиги был очень важным процессом, который включает в себя высокую добавленную стоимость, а именно развитие системы управления наследием, организацию объектов наследия и их научное исследование, а также просвещение общественности в области культурного наследия.

Также были упорядочены строительные нормы, реализованы программы поддержки реставрации для защиты исторических зданий. Все это внесло значительный вклад в улучшение и развитие городской среды Кулдиги.