С 1 апреля в Риге, Юрмале, Карсаве и Алуксне снизятся тарифы на тепловую энергию, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).
В Риге и еще трех городах с апреля подешевеет отопление
Комиссия рассмотрела конечные тарифы на теплоэнергию четырех компаний - АО Rīgas siltums, ООО Jūrmalas siltums, ООО Kārsavas namsaimnieks и ООО Alūksnes enerģija, а также тариф на производство тепловой энергии ООО Ludzas Bio-Enerģija.
С 1 апреля тариф на тепловую энергию в Риге составит 165,32 евро за мегаватт-час (МВт/ч) вместо прежних 183,86 евро за МВт/ч, что на 10,1% ниже. Тариф снизился за счет более низкой цены на щепу и снижения цены на закупки теплоэнергии.
Rīgas siltums самостоятельно производит около 31% необходимой Риге тепловой энергии, а 69% закупает у других производителей - АО Latvenergo с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и пяти независимых производителей: ООО Juglas jauda, ООО Gren Rīga, ООО Rīgas BioEnerģija, ООО Eco Energy Rīga и ООО Rīgas enerģija. Снижение стоимости закупок тепловой энергии в основном связано со снижением производственных тарифов Latvenergo.
Клиенты предприятия продолжат получать государственную поддержку, так как размер тарифа Rīgas siltums превышает максимальный порог государственной поддержки в 150 евро за МВт/ч. Плата за тепловую энергию с учетом господдержки составит 110,53 евро за МВт/ч.
При этом с 1 апреля по 30 июня тариф на теплоэнергию будет ниже на 21% - 119,22 евро за МВт/ч вместо прежних 150,95 евро за МВт/ч. А с 1 июля тариф составит 118,36 евро за МВт/ч. Снижение тарифа связано со снижением биржевой цены на природный газ.
В свою очередь потребители Jūrmalas siltums продолжат получать господдержку, так как тариф превышает порог в 68 евро за МВт/ч. Таким образом, плата за тепловую энергию в Юрмале с господдержкой составит 93,61 евро за МВт/ч.
В Карсаве тариф на тепловую энергию с 1 апреля снизится на 19,3% и составит 64,54 евро за МВт/ч вместо прежних 79,97 евро за МВт/ч.
Клиенты Kārsavas namsaimnieks не будут получать государственную поддержку с 1 апреля, так как тариф будет ниже установленного в стране порога в 68 евро за МВт/ч.
В Алуксне тариф на тепловую энергию с 1 по 30 апреля станет на 5% ниже - 88,36 евро за МВт/ч. Тариф снизился в связи со снижением рыночных цен на щепу и топливные гранулы.
Клиенты Alūksnes enerģija продолжат в апреле получать государственную поддержку, учитывая, что тариф превышает порог в 68 евро за МВт/ч. Соответственно, плата за поставленную тепловую энергию составит 78,18 евро за МВт/ч.
С 1 апреля производственный тариф производителя тепловой энергии ООО Ludzas Bio-Enerģija снизится на 8,4% и составит 69,44 евро за МВт/ч. Для производства тепловой энергии предприятие использует древесную щепу, гранулы и дизельное топливо. Снижение производственного тарифа связано с понижением цен на все указанные виды топлива.
SPRK напоминает, что при тарифах на тепловую энергию до 150 евро за МВт/ч государство компенсирует 50% тарифа, превышающего установленный порог, - 68 евро за МВт/ч. В свою очередь с той части, которая превышает 150 евро за МВт/ч, государство компенсирует 90%.
Председатель SPRK Алда Озола отмечает, что нынешнее снижение цен на топливные ресурсы связано как с благоприятными погодными условиями в Европе, так и с сокращением объемов их потребления.
Она также отмечает, что в настоящее время рыночная цена природного газа находится на довоенном уровне, однако прогнозы цен на ближайшие месяцы неясны. На них существенно повлияет восстановление экономики Китая после Covid-19, которая в настоящее время демонстрирует медленный рост, поэтому спрос на газ и его цена могут вырасти.
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