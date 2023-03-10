В Риге и еще трех городах с апреля подешевеет отопление

При этом с 1 апреля по 30 июня тариф на теплоэнергию будет ниже на 21% - 119,22 евро за МВт/ч вместо прежних 150,95 евро за МВт/ч. А с 1 июля тариф составит 118,36 евро за МВт/ч. Снижение тарифа связано со снижением биржевой цены на природный газ.

В свою очередь потребители Jūrmalas siltums продолжат получать господдержку, так как тариф превышает порог в 68 евро за МВт/ч. Таким образом, плата за тепловую энергию в Юрмале с господдержкой составит 93,61 евро за МВт/ч.

В Карсаве тариф на тепловую энергию с 1 апреля снизится на 19,3% и составит 64,54 евро за МВт/ч вместо прежних 79,97 евро за МВт/ч.

Клиенты Kārsavas namsaimnieks не будут получать государственную поддержку с 1 апреля, так как тариф будет ниже установленного в стране порога в 68 евро за МВт/ч.

В Алуксне тариф на тепловую энергию с 1 по 30 апреля станет на 5% ниже - 88,36 евро за МВт/ч. Тариф снизился в связи со снижением рыночных цен на щепу и топливные гранулы.

Клиенты Alūksnes enerģija продолжат в апреле получать государственную поддержку, учитывая, что тариф превышает порог в 68 евро за МВт/ч. Соответственно, плата за поставленную тепловую энергию составит 78,18 евро за МВт/ч.