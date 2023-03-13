Видео ⟩ Из-за утечки топлива в Рижском канале может погибнуть часть уток

Утки, живущие в парке Кронвалда, покрыты нефтепродуктами. Некоторые из птиц погибнут - их перья так сильно свалялись, что не могут согреть водоплавающих.

Сотрудник ассоциации Drauga Spārns Александр заметил в воде маслянистое вещество.

"С проезжей части улицы вытекли нефтепродукты, которые вместе со снегом смыло в канал", - сказал представитель Государственной службы окружающей среды Калвис Авотиньш.

Галерея: Нефтепродукты в Рижском городском канале

Чтобы спасти птиц, уток нужно помыть. "Их нужно дважды промыть щеткой. Птицы, конечно, в стрессе", - говорит Александр.

Александр и его коллеги доставили в реабилитационный центр почти десять птиц. После ухода животные будут выпущены обратно в дикую природу. В канал помещаются абсорбирующие боны, которые поглощают часть топлива.