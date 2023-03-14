Вт, 14.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В Эстонии хозяин потребовал усыпить кошку. Причина шокирует

rus.postimees.ee
В Эстонии хозяин потребовал усыпить кошку. Причина шокирует
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Когда Бонита попала к защитникам животных, она весила почти десять килограммов.
Когда Бонита попала к защитникам животных, она весила почти десять килограммов. Фото: Tartu Kassikaitse

История Бониты подчеркивает широко распространенную проблему, которая может иметь очень печальные последствия, пишет Rus.Postimees.

Ожирение становится все более распространенной проблемой среди домашних животных. Однако владельцы часто пренебрегают ею. Более половины домашних животных страдают от лишнего веса и ожирения.

Серьезность проблемы хорошо иллюстрирует история десятилетней Бониты, у которой из-за лишнего веса начались серьезные проблемы со здоровьем: у 9,7-килограммовой кошки развился бактериальный цистит, а из-за лишнего веса в ее суставах уже были заметны изменения.

Однако владелец не хотел заниматься лечением возрастной кошки, поэтому решил попросить ветеринара усыпить животное. Поскольку ветеринар видел, что здоровье кошки можно восстановить, он обратился в организацию Tartu Kassikaitse, и на данный момент Бонита находится под опекой действующей в Тарту организации по защите животных и ищет новый и любящий дом.

Бонита
Бонита Фото: Tartu Kassikaitse

К настоящему времени цистит Бониты вылечен и она находится на передержке. Она все больше и больше проявляет свой активный и яркий характер, а также сбалансированно сбавляет вес, что, конечно же, является гораздо более длительным и сложным процессом, чем лечение воспаления.

Сейчас Бонита на передержке
Сейчас Бонита на передержке Фото: Tartu Kassikaitse

Бонита - чрезвычайно любящая людей кошка, которая с нетерпением ждет возможности попасть в настоящий дом. Она любит кататься по полу (потому что теперь она может!), играть с игрушками и бегать.

Бонита всегда при возможности идет к людям, она подошла бы для дома, где она будет единственной кошкой. Если вы хотите предложить ей дом, посмотреть ее профиль можно ЗДЕСЬ.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх