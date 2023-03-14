Крах банка в Силиконовой долине: огромные потери в мировом финансовом секторе

Есть опасения, что финансовые компании могут ощутить негативное влияние краха Silicon Valley Bank (SVB). Инвесторы уже перестали вкладывать средства в облигации финансовых компаний и другие инструменты.

Общая рыночная стоимость компаний в индексах MSCI World Financials и MSCI EM Financials за два рабочих дня упала на 465 миллиардов долларов. Больше всего пострадали региональные банки США: в понедельник индекс региональных банков KBW упал на 7,7%, что стало самым большим падением с июня 2020 года.

Аналогичным образом потери продолжили расти во вторник, так как индекс MSCI Asia Pacific Financials потерял 2,7% своей стоимости. Акции японской Mitsubishi UFJ Financial Group упали на 8,3%, южнокорейской Hana Financial Group - на 4,7%, а австралийской ANZ Group Holdings - на 2,8%.

Доходность облигаций упала в понедельник, поскольку ожидалось, что Федеральная резервная система воздержится от повышения процентных ставок на фоне потрясений в банковской системе.

Акции европейских банков и страховщиков также значительно упали в понедельник. Акции Credit Suisse Group упали на 15% до нового рекордно низкого уровня.

Также в понедельник один из крупнейших европейских банков - британский HSBC за один фунт выкупил местную дочернюю компанию SVB, пережившую крах несколько дней назад.

Тем временем Федеральная корпорация по страхованию депозитов США рассматривает возможность создания фонда, который позволил бы взять под контроль активы SVB и вернуть средства вкладчикам.

Банкротство SVB стало крупнейшим банкротством банка за последние 10 лет, так как его основная клиентская база - технологические стартапы - начали выводить свои сбережения из банка из-за финансовых проблем.