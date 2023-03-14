На более эффективные пневмококковые вакцины нужно около 1,3 млн евро

В последние годы в Латвии используется 10-валентная вакцина, которая включена в календарь прививок с 2010 года из-за высокого уровня заболеваемости и смертности, связанного с пневмококковой инфекцией. Однако, как ранее отмечал Государственный совет по иммунизации (IVP), вакцина не обеспечивает максимально возможную защиту от пневмококковой инфекции, поэтому она вызывает случаи тяжелого заболевания и даже смерти и среди привитых детей, и людей пенсионного возраста, которые являются основными группами риска пневмококковой инфекции.

IVP неоднократно призывал Минздрав в сотрудничестве с Национальной службой здравоохранения (NVD) заменить используемую вакцину на вакцину, обеспечивающую более обширную защиту. IVP обращает внимание на то, что, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в Латвии сейчас быстро распространяются серотипы пневмококка, против которых 10-валентная вакцина не дает защиты. В частности, с 2012 года почти треть случаев инвазивной пневмококковой болезни была вызвана серотипами 19A и 3, против которых 10-валентная вакцина не обеспечивает защиты.

В Минздраве заявили, что информированы о ситуации и согласны с рекомендациями IVP о необходимости более эффективной вакцины. В настоящее время NVD организует закупку вакцин против пневмококковой инфекции на период 2024-2025 гг. Министерство рассмотрело возможность закупки новой, 13-валентной вакцины, которая значительно дороже - по текущим оценкам, ее закупки потребуют дополнительного финансирования в размере около 1,3 млн евро.

Закупка планируется в апреле или мае.

В то же время Минздрав подчеркивает, что финансируемая государством 10-валентная пневмококковая вакцина обеспечивает хорошую защиту, но не от всех видов пневмококка, поэтому рассматривается возможность приобретения вакцин новейшего поколения, которые обеспечат защиту от более широкого спектра видов пневмококка.