Страны Балтии планируют сотрудничество в сфере космоса

"С кем еще работать, как не с дружелюбными соседями", - сказал Выырас. По его словам, Эстония может поделиться опытом как с точки зрения цифровой страны, так и с точки зрения кибербезопасности, а также предложить сотрудничество со своим сектором высоких технологий. "У Латвии есть потенциал в области космической связи и квантовой связи, у Литвы, например, в области производства лазеров и малых спутников", - напомнил Выырас.

В отношениях с Европейским космическим агентством Эстония продвинулась дальше всех, будучи его членом с 2015 года. Латвия и Литва получили статус ассоциированного члена только в 2021 году.

Членство в ЕКА открывает для предприятий трех стран Балтии новые возможности для совместных проектов, которые будут осуществляться в сотрудничестве с ЕКА.

В частности, уже обсуждается разработка онлайн-платформы на основе данных дистанционного мониторинга Земли, что принесет пользу как предпринимателям, так и государственным учреждениям. Кроме того, сотрудничество между тремя Балтийскими странами в космосе помогает создавать синергию и продвигать новые идеи между частным сектором и академическими кругами. Хорошим примером является развитие построенных студентами спутников в Эстонии, в создании которых активное участие приняли инкубаторы из латвийских университетов.

На встрече также был подготовлен проект Балтийского космического манифеста, который закладывает основу для укрепления сотрудничества и обмена опытом между Эстонией, Латвией и Литвой в области космической политики, космических данных и услуг, спутников, космической науки и связанных с космосом образовательных программ для молодежи.