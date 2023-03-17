Служба государственных доходов (VID ) подсчитала налоги жителям в соответствии с интересами жителей и в соответствии с тем, как Сейм решил реализовать уплату подоходного налога с населения (IIN), поэтому VID категорически отклоняет обвинения омбудсмена, сообщили порталу TVNET представители VID.
VID категорически отрицает обвинения омбудсмена в незаконном вычислении налогов вместо жителей
Расчет VID в соответствии с решением Сейма помогает жителям, которые за 2018 и 2019 годы сами не выполнили свою обязанность подать декларацию о годовых доходах и уплатить налог, поясняют представители VID.
С 2021 года Сейм доверил VID новую обязанность - подавать декларацию о годовых доходах вместо тех жителей, которые в обязательном порядке должны подавать декларацию и уплатить IIN, но которые сами этого не сделали. VID поясняет, что для жителей с решением Сейма новые обязанности не были предусмотрены, так как у определенных в Латвии групп населения всегда была обязанность подать декларацию о годовых доходах и уплатить налог. Таким образом, в период, когда Служба госдоходов в 2021 году заполнила декларацию за 2018 и 2019 годы, эти жители уже не выполнили установленную законом обязанность самому подать декларацию и уплатить налог.
Неподанные населением декларации за 2018 и 2019 годы Служба госдоходов планировал заполнить до 1 марта 2021 года. В условиях Covid-19 она не смогла этого сделать. Поэтому заполненные VID декларации жители получили чуть позже - 34 757 человек получили декларации 6 и 7 апреля, а 23 421 человек - 15 июля. В общей сложности было заполнено 58 178 деклараций.
В целом полученный налоговый расчет не изменил обязанность жителей уплатить налог, отметили представители VID. Кроме того, он не изменил права жителей уточнить заполненную VID декларацию, например, добавить чеки оправданных расходов или лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность, декларировать расходы, которые уменьшают уплачиваемый налог. Это право уточнить декларацию использовали 18 300 человек.
У жителей, которые сами не выполнили обязанность в 2019 году уплатить налог за 2018 год и в 2020 году уплатить налог за 2019 год, дополнительно к долгу по налогу накапливалась и пеня, отмечают представители VID. Жители, которые получили заполненную VID декларацию не до 1 марта 2021 года, а чуть позже, соответственно чуть позже получили и напоминание о пене.
Однако представители VID подчеркивают, что это не запрещает человеку своевременно исполнять свою обязанность уплатить налог и не допустить образования пени. Однако Служба госдоходов согласна, что напоминание мотивирует людей действовать немного раньше. Поэтому VID рассмотрит возможность уменьшить пеню в таком размере, который образовался в период с 1 марта 2021 года до момента получения декларации в начале апреля или июне того же года. В целом пеня составляет 0,05% в день от суммы уплачиваемого налога.
Для жителей, которые уточняли подготовленную VID декларацию и у кого после уточнения образовалась переплата, пеня не должна уплачиваться и, соответственно, время заполнения декларации VID не оказало никакого влияния.
VID декларации последующих лет (2020, 2021 и 2022) в соответствии с постановлением Сейма может заполнить быстрее, еще до того как наступил срок, когда человек должен сделать это сам. Таким образом, государство обеспечивает раннюю поддержку в выполнении налоговых обязательств.
Как сообщалось, омбудсмен в деле о проверке действий Службы государственных доходов установил, что учреждение незаконно (с опозданием) заполняло годовую декларацию о доходах жителей и исчисляло налоги вместо тех, кто их платил, и это действие негативно влияет на интересы многих жителей, указал заместитель начальника отдела коммуникаций и международного сотрудничества аппарата омбудсмена Эдгар Лакутис.
С 2021 года с поправками в закон "О подоходном налоге с населения" вступили в силу новые полномочия VID - подавать годовую декларацию о доходах вместо налогоплательщика в соответствии с имеющейся в VID информацией и, соответственно, рассчитывать налоги. Это касается случаев, когда налогоплательщик был обязан подать годовую декларацию о доходах, но не сделал этого. В то же время это также означает, что Служба госдоходов должна быть проинформирована о налогоплательщиках, которые обязаны подать декларацию, но не сделали этого в установленный срок. Однако из информации, предоставленной жителями омбудсмену, видно, что о новых полномочиях VID они узнали только тогда, когда начался сбор налогов, сообщил Лакутис.
В ходе проверки омбудсмен установил, что Служба госдоходов осуществила автоматическое заполнение деклараций о годовых доходах и расчет налога с опозданием, с нарушением сроков, установленных законом. За период с 2018 по 2020 год незаконно было заполнено более 100 000 деклараций.
Лакутис заявил, что VID признает нарушение закона, одной из основных причин своих действий называя распространение Covid-19, так как человеческие ресурсы и время в основном тратились на расчет и выплату пособий, а также на корректировку информационных систем VID. Однако аппарат омбудсмена разъяснения VID не устраивают.
"Эти и любые другие подобные доводы не являются и не могут быть оправданием для нарушения закона. Самому учреждению нужно было бы еще больше и еще интенсивнее объяснять на понятном для граждан языке какие-либо новые решения или полномочия учреждения действовать от имени налогоплательщиков", - подчеркнул омбудсмен Юрис Янсонс. По его словам, люди должны знать, что за них будут поданы годовые декларации и будут произведены налоговые расчеты, если налогоплательщик не сделает этого сам.
Сейчас омбудсмен призывает VID отменить все незаконные решения. По мнению омбудсмена, каждый год до 1 марта необходимо разъяснять населению обязанность подавать годовую декларацию и последствия, которые наступают в случае неисполнения этой обязанности. Министерство финансов, в свою очередь, должно оценить ответственность должностных лиц VID, допустивших нарушение прав и интересов налогоплательщиков.
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