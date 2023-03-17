VID категорически отрицает обвинения омбудсмена в незаконном вычислении налогов вместо жителей

Как сообщалось, омбудсмен в деле о проверке действий Службы государственных доходов установил, что учреждение незаконно (с опозданием) заполняло годовую декларацию о доходах жителей и исчисляло налоги вместо тех, кто их платил, и это действие негативно влияет на интересы многих жителей, указал заместитель начальника отдела коммуникаций и международного сотрудничества аппарата омбудсмена Эдгар Лакутис.

С 2021 года с поправками в закон "О подоходном налоге с населения" вступили в силу новые полномочия VID - подавать годовую декларацию о доходах вместо налогоплательщика в соответствии с имеющейся в VID информацией и, соответственно, рассчитывать налоги. Это касается случаев, когда налогоплательщик был обязан подать годовую декларацию о доходах, но не сделал этого. В то же время это также означает, что Служба госдоходов должна быть проинформирована о налогоплательщиках, которые обязаны подать декларацию, но не сделали этого в установленный срок. Однако из информации, предоставленной жителями омбудсмену, видно, что о новых полномочиях VID они узнали только тогда, когда начался сбор налогов, сообщил Лакутис.

В ходе проверки омбудсмен установил, что Служба госдоходов осуществила автоматическое заполнение деклараций о годовых доходах и расчет налога с опозданием, с нарушением сроков, установленных законом. За период с 2018 по 2020 год незаконно было заполнено более 100 000 деклараций.