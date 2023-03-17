Витенбергс опровергает, что Латвия могла купить более дешевый газ у США

Основным условием сотрудничества было обеспечение потребления, превышающего годовое потребление страны, со сроком действия контракта более 10 лет, пояснил Витенбергс, отметив, что ни один торговец никогда не будет предлагать конкретную сделку до заключения NDA ("non disclosure agreement") или соглашение о неразглашении".

Министр признал, что после визита Latvenergo продолжил переговоры с американскими компаниями, а также были заключены предварительные договоры о поставках сжиженного природного газа, которые являются основанием для продолжения переговоров.

"Latvenergo далее, как потенциальный покупатель, продолжал эти разговоры. Как информировали меня, они также заключили NDA с коммерсантами из Америки, чтобы поговорить о деловых подробностях. Как дальше развивались потенциальные сделки, у меня нет информации", - сказал Витенбергс.

В то же время Витенбергс подчеркнул, что во время визита со стороны компаний США не было высказано конкретное предложение сразу приобрести сжиженный природный газ. "Это были деловые разговоры, такое "прощупывание" возможного сотрудничества", - пояснил он.

В то же время Витенбергс удивился позиции высокого должностного лица Банка Латвии, а также недоумение, почему "комментируются правила прошлого и распространяется неправда".

Как сообщалось, руководитель направления устойчивого развития Банка Латвии Эдвард Кушнерс на сайте Makroekonomika.lv заявил, что Латвия в прошлом году не воспользовалась возможностью купить предлагаемый США сжиженный природный газ (СПГ), который был значительно дешевле доступного на европейском рынке.