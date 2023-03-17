По словам министра транспорта Яниса Витенбергса, во время визита в США в 2022 году латвийской стороне не было сделано немедленного предложения купить более дешевый сжиженный природный газ в США. В апреле прошлого года в качестве министра экономики он возглавлял делегацию Латвии в США.
Витенбергс опровергает, что Латвия могла купить более дешевый газ у США
"Если бы было четкое предложение, как отмечает на сайте Makroekonomika.lv руководитель направления устойчивого развития Банка Латвии Эдвард Кушнерс, мы были бы сумасшедшими, если бы им не воспользовались. Однако такого предложения не было сделано", - подчеркнул Витенбергс.
Министр пояснил, что в ходе визита состоялись переговоры на высоком уровне как с политиками, так и с предпринимателями газовой отрасли о возможном сотрудничестве в будущем, о потенциальных объемах сжиженного природного газа, необходимых Латвии.
Он отметил, что в составе делегации также были представители Минэкономики, руководства Latvenergo. Состоялись различные встречи, поскольку именно тогда Витенбергс в качестве министра дал понять, что дальнейшее сотрудничество Latvenergo с российскими газовыми трейдерами невозможно и необходимо искать альтернативы.
"Вопрос о том, что Latvenergo может начать закупать сжиженный природный газ (СПГ) у американских компаний в 2025 году, обсуждался в целом, потому что в газовом секторе нет возможности сразу наращивать мощности, сначала необходимо согласовать резервы на будущее. Первоначальный порог резервирования, предложенный американскими компаниями, был выше, чем годовое потребление Латвии", - сказал Витенбергс.
Основным условием сотрудничества было обеспечение потребления, превышающего годовое потребление страны, со сроком действия контракта более 10 лет, пояснил Витенбергс, отметив, что ни один торговец никогда не будет предлагать конкретную сделку до заключения NDA ("non disclosure agreement") или соглашение о неразглашении".
Министр признал, что после визита Latvenergo продолжил переговоры с американскими компаниями, а также были заключены предварительные договоры о поставках сжиженного природного газа, которые являются основанием для продолжения переговоров.
"Latvenergo далее, как потенциальный покупатель, продолжал эти разговоры. Как информировали меня, они также заключили NDA с коммерсантами из Америки, чтобы поговорить о деловых подробностях. Как дальше развивались потенциальные сделки, у меня нет информации", - сказал Витенбергс.
В то же время Витенбергс подчеркнул, что во время визита со стороны компаний США не было высказано конкретное предложение сразу приобрести сжиженный природный газ. "Это были деловые разговоры, такое "прощупывание" возможного сотрудничества", - пояснил он.
В то же время Витенбергс удивился позиции высокого должностного лица Банка Латвии, а также недоумение, почему "комментируются правила прошлого и распространяется неправда".
Как сообщалось, руководитель направления устойчивого развития Банка Латвии Эдвард Кушнерс на сайте Makroekonomika.lv заявил, что Латвия в прошлом году не воспользовалась возможностью купить предлагаемый США сжиженный природный газ (СПГ), который был значительно дешевле доступного на европейском рынке.
Он напомнил, что в начале апреля 2022 года тогдашний министр экономики Янис Витенбергс вместе с представителями Latvenergo посетил США, чтобы обсудить "долгосрочное сотрудничество в энергетическом секторе".
В ходе визита латвийская делегация получила предложение закупить 10 тераватт-часов сжиженного газа, заключив договор на 10 лет.
Как отмечает Кушнерс, такая цена соответствовала цене газа на американской бирже Henry Hub. В прошлом году самая высокая цена газа на Henry Hub составлял 30 евро за мегаватт-час, в настоящее время она составляет 8 евро за мегаватт-час, а на момент предложения - около 10 евро за мегаватт-час.
Обсудив с экспертами возможную конечную цену поставок газа в Латвию, Кушнерс выяснил, что прошлым летом она составляла от 2 до 15 евро за мегаватт-час плюс стоимость страхования и других рисков. В то же время цена газа на европейской бирже TTF прошлым летом составляла 200-300 евро за мегаватт-час.
Представитель Банка Латвии отмечает, что переговоры с американскими газовыми компаниями на уровне правительства Латвии или от его имени не были инициированы.
Kušners uzsver, ka, ņemot vērā saspringto situāciju LNG tirgū, tā bija pretimnākšana - dot Latvijai iespēju iegādāties LNG no termināļa ASV.
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