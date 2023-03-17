Член совета банка Citadele ушел с должности

На должность члена совета банка выдвинут Стивен Янг, который в настоящее время занимает должность члена комитета по аудиту и соответствию как независимый член комитета. Должность члена совета Янга займет после получения соответствующих разрешений. Планируется, что Янг займет также должность председателя комитета по аудиту и соответствию, которую ранее занимал Васкс.

Переизбрание совета состоится на очередном собрании акционеров банка Citadele.

В совете банка продолжают работу председатель совета Тимоти Кларк Коллинз и члены совета: Элизабет Критчли, Сильвия Юми Гансере-Поттс, Дхананджая Двиведи, Николас Хаг, Лоренс Нил Лавин, Карина Саруханян и Джеймс Лоренс Балсили.

Прибыль банка Citadele в 2022 году составила 42,183 миллиона евро, что на 42,3% больше, чем в 2021 году. Активы банка на конец 2022 года составили 5,12 млрд евро.

По размеру активов банк Citadele является вторым крупнейшим банком в Латвии. Эти облигации включены в список долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga. Акционерами банка являются дочерняя компанией американской инвестиционной компании Ripplewood - RA Citadele Holdings LLC и международная группой инвесторов (75% плюс одна акция), а также Европейский банк реконструкции и развития (25% минус одна акция).