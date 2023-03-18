В январе гостиницы Риги были заполнены менее чем на треть

При этом востребованность мест в гостиницах по всей Латвии в январе 2023 года составила 25,7% против 18,3% в январе прошлого года.

Заполняемость мест в гостиницах Риги в январе этого года достигла 33,2%, а в целом по Латвии - 28,7%, тогда как в сентябре 2022 года это были 23,7% и 20,8% соответственно.

В 2022 году самая высокая заполняемость гостиниц Риги наблюдалась в июле и августе - 63,3% и 61,6% соответственно, как и в целом по Латвии самая высокая заполняемость была в июле и августе - 55,4% и 54,2% соответственно.