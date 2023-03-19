В Марупе запретили строить торговый центр

Такое решение принято после рассмотрения представленных документов и результатов общественного обсуждения.

В решении строительной управы указано, что при строительстве планируется вырубить 17 деревьев, но к плану не прилагается разрешение на вырубку деревьев, поэтому выдачу разрешения на строительство следует квалифицировать как нарушение законов об охране окружающей среды.

В ходе общественного обсуждения было отмечено, что стоянка планируемого торгового центра будет находиться на расстоянии 1,6 метра от границы прилегающего земельного участка, что не соответствует строительным нормам Марупе. Эти правила предусматривают, что стоянка должна располагаться не менее чем в четырех метрах от границы участков.

Также выявлены проблемы в связи с соблюдением зоны безопасности вблизи линий электропередач.

Ранее сообщалось, что мэрия уже отклонила план строительства, однако девелоперы продолжили борьбу за возможность строительства нового торгового центра в указанном месте.

Поэтому было проведено общественное обсуждение плана строительства.

На указанном участке планировалось построить торговое здание с парковочными местами на 37 автомобилей. Реализацию плана строительства осуществляет компания MTirgus, зарегистрированная в сентябре 2022 года.