Представители сотрудников Rīgas nami пожаловались на возможную коррупцию

Представители сотрудников Rīgas nami обратились в Рижскую думу и Бюро по борьбе и предотвращению коррупции с призывом оценить, по их мнению, возможную коррупцию в управлении рижскими муниципальными предприятиями.

В письме выражены подозрения в связи с несоответствующим закону отбору должностных лиц на должности членов правления предприятия Rīgas Centrāltirgus, а также недобросовестности в процессах реорганизации предприятий Rīgas nami, Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas Centrāltirgus и Rīgas serviss, указав на возможные конфликты интересов, пишет Петрова.

Авторы письма обвиняют чиновников Рижской думы в "поддержке коррупционных схем", и в "правовом нигилизме, позволяя себя полностью игнорировать установленное законами Латвии", а также "в разбазаривании финансовых средств публичными лицами".

"Управление рижскими муниципальными предприятиями осуществляется в интересах узкого круга заинтересованных", так как на эти должности "выдвинуты нынешние, бывшие коллеги, друзья и супруги", говорится в письме, в котором также выражается надежда, что депутаты будут действовать незамедлительно, чтобы предотвратить любое выражение коррупции в исполнительной власти Риги и управлении муниципальными предприятиями.