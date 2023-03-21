Представители недавно созданного рижского муниципального предприятия Rīgas nami в открытом письме призвали оценить процесс объединения столичных муниципальных предприятий, сообщает агентство LETA со ссылкой на главу отдела развития маркетинга и бизнеса Rīgas nami Ренату Петрову.
Представители сотрудников Rīgas nami пожаловались на возможную коррупцию
Представители сотрудников Rīgas nami обратились в Рижскую думу и Бюро по борьбе и предотвращению коррупции с призывом оценить, по их мнению, возможную коррупцию в управлении рижскими муниципальными предприятиями.
В письме выражены подозрения в связи с несоответствующим закону отбору должностных лиц на должности членов правления предприятия Rīgas Centrāltirgus, а также недобросовестности в процессах реорганизации предприятий Rīgas nami, Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas Centrāltirgus и Rīgas serviss, указав на возможные конфликты интересов, пишет Петрова.
Авторы письма обвиняют чиновников Рижской думы в "поддержке коррупционных схем", и в "правовом нигилизме, позволяя себя полностью игнорировать установленное законами Латвии", а также "в разбазаривании финансовых средств публичными лицами".
"Управление рижскими муниципальными предприятиями осуществляется в интересах узкого круга заинтересованных", так как на эти должности "выдвинуты нынешние, бывшие коллеги, друзья и супруги", говорится в письме, в котором также выражается надежда, что депутаты будут действовать незамедлительно, чтобы предотвратить любое выражение коррупции в исполнительной власти Риги и управлении муниципальными предприятиями.
В письме несколько обвинений адресованы исполнительному директору Риги Янису Ланге, который является акционером Rīgas nami. Ланге обвинения отвергает, отмечая, что Рижская дума установила честное и прозрачное управление в качестве своего приоритета.
В Риге произошла реорганизация четырех муниципальных предприятий, чтобы сделать шаг к единой системе обслуживания муниципальной недвижиости и более прозрачной и эффективной модели управления, отметил агентству LETA Ланге. В результате этого, в этом году Rīgas nami сможет сэкономить примерно 1 миллион евро, подсчитал исполнительный директор.
Ланге считает, что процесс отбора членов правления предприятий организован согласно принципам хорошего управления госуправления. "Сотрудников своевременно информировали о запланированных переменах, поэтому высказанные обвинения отергаю. Процессы реорганизации могут быть сложны и могут вызвать тревогу среди сотрудников, поэтому я открыт к продолжению переговоров с сотрудниками о запланированных переменах и пользе от этого", - отметил Ланге.
Напомним, 1 ноября 2022 года четыре рижских муниципальных предприятия Rīgas nami, Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas Centrāltirgus и Rīgas serviss были объединены под одним названием - Rīgas nami. Процесс реорганизации предприятий начался в 2021 году.
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