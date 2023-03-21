Казакс: цены растут быстрее, чем можно было бы объяснить влиянием войны

"Инфляция и в еврозоне, и в Латвии на данный момент уже вызвана совсем не войной", - сказал Казакс. Следствием войны была первая волна резкого роста цен на энергоресурсы, но сейчас они упали, поэтому рост цен должен замедлиться, но этого не происходит.

По словам президента Банка Латвии, рост потребительских цен в настоящее время не замедляется, потому что инфляция "перешла" с энергоресурсов на другие сферы.

"Мы видим, что рост цен гораздо стремительнее, чем можно объяснить войной. Я бы даже сказал, что мы видим определенную ненасытность в текущей динамике инфляции - цены повышаются только потому, что их можно повысить", - подчеркнул Казакс.

Он также отметил, что в настоящее время прибыль предприятий относительно высока, хотя такого не должно быть, когда экономика не растет. "Это так называемые эффекты второго круга, когда инфляция начинает укореняться", - пояснил Казакс.

"Будьте разборчивее и внимательнее - если вы видите, что цены растут, посмотрите вокруг: возможно, у конкурентов цены не ползут вверх. Покупайте в другом месте и не позволяйте ценам расти", - сказал глава Банка Латвии, отметив, что годовая инфляция в настоящее время снижается, но темпы снижения должны быть быстрее.

Для того чтобы не дать инфляции укорениться, так как высокая и устойчивая инфляция очень болезненна для экономики, в рамках монетарной политики повышаются ставки, чтобы замедлить экономику, снижая спрос и препятствуя росту цен.

По мнению Казакса, годовая инфляция в Латвии может снизиться до уровня ниже 10% к концу этого года.

Как сообщалось, потребительские цены в феврале этого года выросли по сравнению с январем на 0,6%, а годовая инфляция составила 20,3% по сравнению с 21,5% в январе.