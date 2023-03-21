С апреля в ряде городов снизятся тарифы на теплоэнергию

В Кандаве, Ване и Занте тариф на тепловую энергию снизится на 9,1% до 92,90 евро за МВт/ч в связи со снижением цен на древесные гранулы и щепу. Плата за поставленную тепловую энергию с господдержкой составит 80,45 евро за МВт/ч.

В Даугавпилсе тариф на тепловую энергию снизится на 8% - до 132,64 евро за МВт/ч. Это стало возможным благодаря снижению цен на топливо и закупки теплоэнергии. Плата за теплоэнергию с господдержкой составит 100,32 евро за МВт/ч.

В Елгаве тариф на тепловую энергию снизится на 3,5% до 87,73 евро за МВт/ч. Снижение тарифа связано с уменьшением стоимости покупаемой тепловой энергии у когенерационной станции Gren Latvija, которая использует древесную щепу. Плата за теплоэнергию с господдержкой составит 77,87 евро за МВт/ч.

В Саласпилсе и Саулкалне тариф на тепловую энергию составит 78,53 евро за МВт/ч, что на 6,6% меньше по сравнению с действующим в настоящее время. Изменение тарифа связано с новыми договорами на поставку щепы и природного газа, которые предусматривают более низкую цену топливных ресурсов, чем включенная в действующий тариф. Плата за поставленную тепловую энергию с учетом господдержки составит 73,27 евро за МВт/ч.