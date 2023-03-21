Тарифы на тепловую энергию с 1 апреля будут снижены в Екабпилсе, Даугавпилсе, Елгаве, Саласпилсе и части Кандавского края, сообщили агентству LETA в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).
С апреля в ряде городов снизятся тарифы на теплоэнергию
SPRK рассмотрела конечные тарифы на тепловую энергию пяти компаний: ООО Jēkabpils siltums, ООО Kandavas komunālie pakalpojumi, АО Daugavpils siltumtīkli, ООО Gren Jelgava и ООО Salaspils siltums.
По словам председателя комиссии Алды Озолы, в настоящее время поставщики теплоэнергии активно пересматривают договоры и их условия, а также заключают новые договоры в соответствии с текущей ситуацией на топливном рынке.
"Однако сделать дальнейший прогноз цен на топливные ресурсы сложно, так как на него существенно влияет нестабильность мировой финансовой системы, которая может временно снизить экономическую активность, в то время как восстановление экономики Китая после ограничений из-за Covid-19 демонстрирует постепенное восстановление спроса, поэтому цена на газ может вырасти", - сказала Озола.
Конечный тариф на теплоэнергию в Екабпилсе снизится на 17,5% - до 113,45 евро за мегаватт-час (МВт/ч). Снижение тарифа произошло в результате снижения цен на природный газ и древесную щепу. Клиенты Jēkabpils siltums до 30 апреля продолжат получать частичную господдержку, так как тариф превышает порог в 68 евро за МВт/ч. Плата за теплоэнергии с господдержкой составит 90,73 евро за МВт/ч.
В Кандаве, Ване и Занте тариф на тепловую энергию снизится на 9,1% до 92,90 евро за МВт/ч в связи со снижением цен на древесные гранулы и щепу. Плата за поставленную тепловую энергию с господдержкой составит 80,45 евро за МВт/ч.
В Даугавпилсе тариф на тепловую энергию снизится на 8% - до 132,64 евро за МВт/ч. Это стало возможным благодаря снижению цен на топливо и закупки теплоэнергии. Плата за теплоэнергию с господдержкой составит 100,32 евро за МВт/ч.
В Елгаве тариф на тепловую энергию снизится на 3,5% до 87,73 евро за МВт/ч. Снижение тарифа связано с уменьшением стоимости покупаемой тепловой энергии у когенерационной станции Gren Latvija, которая использует древесную щепу. Плата за теплоэнергию с господдержкой составит 77,87 евро за МВт/ч.
В Саласпилсе и Саулкалне тариф на тепловую энергию составит 78,53 евро за МВт/ч, что на 6,6% меньше по сравнению с действующим в настоящее время. Изменение тарифа связано с новыми договорами на поставку щепы и природного газа, которые предусматривают более низкую цену топливных ресурсов, чем включенная в действующий тариф. Плата за поставленную тепловую энергию с учетом господдержки составит 73,27 евро за МВт/ч.
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