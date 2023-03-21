Средний уровень цен производителей в промышленности Латвии в феврале этого года по сравнению с февралем 2022 года вырос на 22%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Латвийские производители продолжают повышать цены
Уровень цен на продукцию, реализуемую на внутреннем рынке, за год увеличился на 36%, а стоимость экспортируемой продукции - на 8,8%.
Цены на экспорт в страны еврозоны повысились на 11,2%, на экспорт в страны за пределами еврозоны - на 6,8%.
В течение года на уровень цен производителей больше всего повлиял рост цен на электроэнергию, газо- и теплоснабжение, кондиционирование воздуха, в производстве продуктов питания, древесины, изделий из дерева и пробки (кроме мебели), а также в производстве неметаллических минеральных продуктов.
В феврале 2023 года по сравнению с январем уровень цен производителей в латвийской промышленности снизился на 0,7%.
Уровень цен на продукцию, реализуемую на внутреннем рынке, за месяц снизился на 1,1%, а на экспортируемую продукцию - на 0,4%. Уровень цен производителей на экспорт в страны еврозоны увеличился на 0,2%, а на экспорт в страны, не входящие в еврозону, снизился на 0,9%.
Понижающее влияние оказало снижение цен в производстве изделий из дерева и пробки (кроме мебели), а также в газоснабжении, теплоснабжении и производстве электроэнергии. Повышающее влияние оказал рост цен в остальной части добывающей промышленности и разработке карьеров, а также в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования.
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