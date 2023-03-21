Рижская дума обещает остановить ухудшение дорог в городе к 2025 году

В этом году в бюджете Риги на ремонт улиц выделено 22,5 млн евро, в следующем году запланированы 35,2 млн евро, в 2025 году - 45,6 млн евро.

Как только позволит погода, в этом году начнутся ремонтные работы на улицах в местах проведения Праздника песни, а также на улицах по пути в аэропорт, сообщил Олаф Пулкс, председатель комитета по транспортным вопросам.

Летом и осенью прошлого года улицы Риги подверглись сканированию, и с помощью искусственного интеллекта было оценено их состояние. Компьютерная программа для сканирования закуплена в Финляндии, но работу по сканированию выполняли сотрудники Рижского департамента дорожного движения, поэтому затраты оцениваются как небольшие - программа стоила неполные 10 000 евро. Полученные данные очень точны, при проверке данных сканирования на месте они полностью совпадают, рассказал Пулкс. Благодаря этим данным ремонт улиц можно планировать гораздо точнее, поскольку точно известны участки, на которых он необходим. Отныне планируется ежегодно проводить сканирование состояния улиц.

Говоря о гравийных улицах Риги, которых довольно много, политики подчеркнули, что в будущем планируется их все заасфальтировать. В этом году на асфальтирование гравийных улиц выделено 3 млн евро и будет заасфальтировано 85 улиц. К 2025 году планируется покрыть асфальтом половину гравийных улиц, пообещал Пулкс.