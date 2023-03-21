Латвия передаст в дар Украине медицинское оборудование

Как говорится в подготовленном Минздравом проекте приказа, в министерство поступило письмо от посольства Украины в Латвии с просьбой безвозмездно передать Министерству здравоохранения Украины медицинские устройства для оказания своевременной медицинской помощи пострадавшим в результате боевых действий, которые Россия ведет в Украине.

В целях обеспечения рационального контроля за использованием пожертвований, полученных в рамках международной помощи в связи с Covid-19, а также для выявления и решения связанных с этим проблем в Минздраве была создана рабочая группа. Оценив текущую ситуацию, а также принимая во внимание материальные резервы, созданные во время пандемии Covid-19, группа рассмотрела возможность передачи Украине медицинских приборов, которые Латвийское государство получило в качестве пожертвований.

Планируется, что министерство пожертвует 278 перфузионных шприцевых насосов, 45 неинвазивных аппаратов искусственной вентиляции легких, десять станций перфузионной системы, четыре аспирационных установки, один комплект вентилятора и дыхательных трубок, а также одну станцию мониторинга показателей жизнедеятельности пациента, которая может быть подключена к десяти мониторам жизнедеятельности.

В Минздраве подчеркивают, что передача этих медицинских приборов напрямую не повлияет на материальные резервы страны.

Транспортировку и логистику медицинского оборудования будет координировать Государственная пожарно-спасательная служба с использованием механизма поддержки, предложенного Европейской комиссией. Транспортные и логистические расходы будут покрыты из бюджета механизма гражданской защиты ЕС.

Латвия ранее уже передавала Украине медицинское оборудование.