Рижская дума не разрешит открыть тотализатор в игорном зале на улице Деглава

Это первый случай после "разблокировки" территориального плана Риги, когда самоуправление запрещает открыть тотализатор.

Как ранее разъяснил депутатам юридический отдел самоуправления, министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс отменил приказ предыдущего министра Артура Томаса Плешса о приостановке территориального плана Риги.

Территориальный план Риги предусматривает запрет на организацию азартных игр и оказание соответствующих игорных услуг в казино, игровых залах, залах для бинго, а также тотализаторах или местах приема ставок на всей территории Риги, за исключением случаев, когда такие места азартных игр расположены в четырех- или пятизвездочных отелях.

Рассматривая этот вопрос в комитете по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Рижской думы, председатель Латвийской ассоциации игорного бизнеса Арнис Верземниекс заявил, что ассоциация считает это решение думы противозаконным. Уже ранее Верземниекс отмечал, что распоряжение Плешса о приостановке территориального плана Риги было противозаконным. В нем было установлено, что азартные игры в городе могут находиться только в в четырех- или пятизвездочных отелях, что фактически означает ликвидацию этой сферы предпринимательской деятельности.

В свою очередь предприятие Joker Ltd обвинило Рижскую думу в медлительности, так как этот проект решений в думе рассматривали еще в декабре, когда территориальный план Риги еще не был "разблокирован".