Вирусное видео по обману таромата: почему не стоит и пытаться повторить?

"В случае, если кто-то увидел этот клип и рассматривает возможность испытать это в наших магазинах: не делайте этого! Не знаю, как на это смотрят в Румынии, но согласно нашему Уголовному закону - это мошенничество в небольших объемах, за что грозит уголовная ответственность", - указал Юдин.

В Латвии такие действия не пройдут, отметили новостям TV3 в Depozīta iepakojuma operators, добавив, что инциденты все же происходят:

"В Латвии тароматы оборудованы функцией, которая не допускает таких действий. Нужно сказать, отдельные случаи, когда люди пытаются сдать имитацию упаковки, фиксируются, но нужно принять во внимание, что расходы на изготовление такой упаковки превышают получаемую прибыль, и нужно сказать спасибо торговцам - камеры видеонаблюдения быстро фиксируют и людей находят.

Были случаи, попадавшие в наше поле зрения и поле зрения полиции. Бывало ,что сдавали 20 таких упаковок, но, как я уже говорил, все эти места оборудованы видеонаблюдением".

Полиция поясняет, что информации о случаях, когда было бы начато делопроизводство в связи с мошенничеством с тароматами, нет.