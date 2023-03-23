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Видео ⟩ Разрыв договора со спортклубом обернулся для рижанки конкретной проблемой

rus.tvnet.lv
Разрыв договора со спортклубом обернулся для рижанки конкретной проблемой
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Для рижанки Кристи расторжение договора со спортивным клубом Lemon Gym стало настоящей проверкой нервов, сообщает передача Bez Tabu.

Летом прошлого года Кристи решила согласиться на предложение спортивного клуба Lemon Gym.

Из-за сложностей с деньгами женщина решила прекратить занятия спортом, о чем проинформировала администрацию спортивного клуба, более того, она не оплатила счет за последние два месяца. Администратор сообщила ей, что договор из-за долговых обязательств расторгнут, стороны также договорились о возврате средств.

Женщина в ближайшее время не собиралась возвращаться в спортзал, однако судьба или в данном случае работники клуба решили иначе - через несколько месяцев договор был возобновлен без ведома клиентки.

"Я узнала, что с 9 февраля они самовольно неизвестным мне образом возобновили договор. Якобы мне отправили электронное письмо с текстом - спасибо за ваш платеж, ваш договор восстановлен!

Моментально они выставили два новых счета. С того момента начались долгие и неприятные переговоры с администрацией спортклуба, они мне сообщили, что я лгу и скрываю факты", - рассказала передаче Кристи.

Рижанке сообщили, что она может разорвать договор, если заплатит 20 евро, что женщина и сделала. К ее удивлению, на следующий день работники спортзала проинформировали ее, что расторгнут договор, если она заплатит 114 евро.

В центре по защите прав потребителей указывают - если договор заключен на конкретный срок, нужно считаться с тем, что в определенное время договор будет расторгнут, если стороны не договорятся о его продлении.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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