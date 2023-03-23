Видео ⟩ Разрыв договора со спортклубом обернулся для рижанки конкретной проблемой

Летом прошлого года Кристи решила согласиться на предложение спортивного клуба Lemon Gym.

Из-за сложностей с деньгами женщина решила прекратить занятия спортом, о чем проинформировала администрацию спортивного клуба, более того, она не оплатила счет за последние два месяца. Администратор сообщила ей, что договор из-за долговых обязательств расторгнут, стороны также договорились о возврате средств.

Женщина в ближайшее время не собиралась возвращаться в спортзал, однако судьба или в данном случае работники клуба решили иначе - через несколько месяцев договор был возобновлен без ведома клиентки.

"Я узнала, что с 9 февраля они самовольно неизвестным мне образом возобновили договор. Якобы мне отправили электронное письмо с текстом - спасибо за ваш платеж, ваш договор восстановлен!

Моментально они выставили два новых счета. С того момента начались долгие и неприятные переговоры с администрацией спортклуба, они мне сообщили, что я лгу и скрываю факты", - рассказала передаче Кристи.

Рижанке сообщили, что она может разорвать договор, если заплатит 20 евро, что женщина и сделала. К ее удивлению, на следующий день работники спортзала проинформировали ее, что расторгнут договор, если она заплатит 114 евро.

В центре по защите прав потребителей указывают - если договор заключен на конкретный срок, нужно считаться с тем, что в определенное время договор будет расторгнут, если стороны не договорятся о его продлении.

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