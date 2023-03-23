Лыунаская префектура полиции поделилась в социальных сетях видеороликом одного очень странного задания. Сотрудникам пришлось пасти лошадей на трассе, чтобы обеспечить безопасность движения, пишет Limon.ee.
Видео ⟩ Эстонским полицейским пришлось пасти лошадей
"Работа полицейского увлекательна и разнообразна, и иногда между случаями домашнего насилия, оказанием помощи людям, попавшим в беду, обеспечением безопасности дорожного движения и общественного порядка можно встретить и другие вызовы", - говорится в сообщении.
"Именно это на днях произошло с одним из патрулей в Тарту. Ночью бдительный гражданин сообщил в службу спасения, что на дороге в Тартуском уезде свободно бегают лошади, представляя угрозу для участников дорожного движения и создавая риск аварии. Патруль взял ситуацию под контроль. Была установлена личность человека, работающего в конюшне, и вместе с ним стражи порядка безопасно вернули лошадей домой".
"На самом деле, патрульным не пришлось делать ничего особенного, кроме как немного пасти лошадей, и они самостоятельно направились в сторону своей конюшни и галопом поскакали обратно", - рассказали в полиции.
"Лошади вернулись в конюшню, хозяин был благодарен и доволен, и остается только добавить, что большое спасибо нужно сказать внимательному водителю, который, заметив резвящихся животных, сообщил о них и тем самым устранил опасность на дороге в ночное время!".