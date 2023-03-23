Видео ⟩ Эстонским полицейским пришлось пасти лошадей

"Работа полицейского увлекательна и разнообразна, и иногда между случаями домашнего насилия, оказанием помощи людям, попавшим в беду, обеспечением безопасности дорожного движения и общественного порядка можно встретить и другие вызовы", - говорится в сообщении.

"Именно это на днях произошло с одним из патрулей в Тарту. Ночью бдительный гражданин сообщил в службу спасения, что на дороге в Тартуском уезде свободно бегают лошади, представляя угрозу для участников дорожного движения и создавая риск аварии. Патруль взял ситуацию под контроль. Была установлена личность человека, работающего в конюшне, и вместе с ним стражи порядка безопасно вернули лошадей домой".

"На самом деле, патрульным не пришлось делать ничего особенного, кроме как немного пасти лошадей, и они самостоятельно направились в сторону своей конюшни и галопом поскакали обратно", - рассказали в полиции.