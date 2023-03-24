Почти треть жителей в возрасте до 29 лет не знает, есть ли у них пенсионные накопления

В свою очередь в возрастной группе от 30 до 39 лет об этом не знают 19 % опрошенных.

"Если человек начал работать примерно в 20 лет, то к 39 годам на втором пенсионном уровне у него накоплено в среднем 6,9 тысяч евро.

Несмотря на краткосрочные потрясения, пенсионное накопление со временем растет, так как оно инвестируется различные финансовые инструменты, и у рынка есть тенденция к росту в долгосрочной перспективе, что мы видим и по историческим результатам. Поэтому весьма тревожен тот факт, что часть жителей, у которых впереди еще несколько десятилетий для создания накопления, не уделяет внимания эффективному приумножению своего накопления с помощью соответствующего их возрасту пенсионного плана 2-го уровня", - объясняет Карлис Пургайлис, председатель правления дочернего предприятия Citadele CBL Asset Management.

Как узнать, есть ли у вас пенсионное накопление 2-го уровня?

Если вы старше 16 лет, официально трудоустроены и платите с зарплаты взносы государственного социального страхования (разница между зарплатой "на бумаге" и на "руки" уходит именно на эти взносы), то у вас непременно есть накопление второго пенсионного уровня. Его размер можно посмотреть на портале Latvija.lv, выбрав соответствующую э-услугу.

В свою очередь, с помощью калькулятора, который доступен на сайте www.pensija.lv, можно рассчитать, какой будет ваша будущая пенсия с учетом всех пенсионных уровней.

Репрезентативный опрос жителей о знаниях касательно 2-го пенсионного уровня банк Citadele провел совместно с исследовательским агентством Norstat в феврале 2023 года, опросив в общей сложности 1008 пользователей интернета в Латвии.