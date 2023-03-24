Накопление второго пенсионного уровня формируется автоматически у всех работающих, родившихся после 1971 года, и каждый месяц на него направляются 6 % заработной платы. Тем не менее, 26 % жителей в возрасте от 18 до 29 лет не знают, есть ли у них это накопление и, следовательно, не уделяют внимания его ответственному управлению. В свою очередь в возрастной группе от 30 до 39 лет о существовании накопления не знают 19 % респондентов, - следует из результатов опроса, проведенного в феврале дочерним предприятием банка Citadele, компанией CBL Asset Management, и исследовательским агентством Norstat.
Почти треть жителей в возрасте до 29 лет не знает, есть ли у них пенсионные накопления
Второй пенсионный уровень был введен в Латвии в 2001 году. Жители, которые родились в период с 1951 по 1971 год, могут присоединиться к нему и создавать пенсионное накопление добровольно, а у жителей, родившихся после 1971 года, пенсионное накопление начинает формироваться автоматически, как только они устраиваются на работу и начинают платить с заработной платы взносы государственного социального страхования.
Таким образом, накопление второго пенсионного уровня есть у большинства трудоспособного населения Латвии.
По данным опроса, в общей сложности 74 % респондентов уверены, что у них есть накопление второго пенсионного уровня, 11 % считают, что его нет, а 13 % точно не знают, если ли у них такое накопление. Пятая часть опрошенных, ответивших, что у них нет накопления второго пенсионного уровня, находятся в возрастной группе от 60 до 74 лет, соответственно, у них не было возможности присоединиться ко второму пенсионному уровню, а 12 % - это респонденты в возрасте от 18 до 29 лет.
Опрос жителей в возрасте от 18 до 29 лет показал более удручающую картину, поскольку 26 % респондентов в этой возрастной группе не знают, есть ли у них накопление второго пенсионного уровня.
В свою очередь в возрастной группе от 30 до 39 лет об этом не знают 19 % опрошенных.
"Если человек начал работать примерно в 20 лет, то к 39 годам на втором пенсионном уровне у него накоплено в среднем 6,9 тысяч евро.
Несмотря на краткосрочные потрясения, пенсионное накопление со временем растет, так как оно инвестируется различные финансовые инструменты, и у рынка есть тенденция к росту в долгосрочной перспективе, что мы видим и по историческим результатам. Поэтому весьма тревожен тот факт, что часть жителей, у которых впереди еще несколько десятилетий для создания накопления, не уделяет внимания эффективному приумножению своего накопления с помощью соответствующего их возрасту пенсионного плана 2-го уровня", - объясняет Карлис Пургайлис, председатель правления дочернего предприятия Citadele CBL Asset Management.
Как узнать, есть ли у вас пенсионное накопление 2-го уровня?
Если вы старше 16 лет, официально трудоустроены и платите с зарплаты взносы государственного социального страхования (разница между зарплатой "на бумаге" и на "руки" уходит именно на эти взносы), то у вас непременно есть накопление второго пенсионного уровня. Его размер можно посмотреть на портале Latvija.lv, выбрав соответствующую э-услугу.
В свою очередь, с помощью калькулятора, который доступен на сайте www.pensija.lv, можно рассчитать, какой будет ваша будущая пенсия с учетом всех пенсионных уровней.
Репрезентативный опрос жителей о знаниях касательно 2-го пенсионного уровня банк Citadele провел совместно с исследовательским агентством Norstat в феврале 2023 года, опросив в общей сложности 1008 пользователей интернета в Латвии.
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