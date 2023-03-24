В воскресенье, 26 марта, состоится съезд партии "Каждому и каждой", сообщили агентству LETA в партии.
Партия "Каждому и каждой" сменит название
Партия "Каждому и каждой" сменит название
Съезд состоится в 13:00 в зале Beta гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, ул. Элизабетес, 55, Рига.
На съезде члены правления партии предоставят информацию о ее деятельности, изберут председателя правления партии, членов правления и членов ревизионной комиссии.
Также планируется утвердить новый устав партии, изменив ее название.
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