Пт, 24.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Партия "Каждому и каждой" сменит название

rus.tvnet.lv/LETA
Партия "Каждому и каждой" сменит название
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Реклама партии "Каждому и каждой"
Реклама партии "Каждому и каждой" Фото: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье, 26 марта, состоится съезд партии "Каждому и каждой", сообщили агентству LETA в партии.

Съезд состоится в 13:00 в зале Beta гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, ул. Элизабетес, 55, Рига.

На съезде члены правления партии предоставят информацию о ее деятельности, изберут председателя правления партии, членов правления и членов ревизионной комиссии.

Также планируется утвердить новый устав партии, изменив ее название.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх