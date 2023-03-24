Latvijas dzelzceļš (LDz) уже сейчас готова продолжать поддерживать восстановление украинских железных дорог, заявил председатель правления LDz Риналд Плявниекс.
LDz готова поддержать восстановление железных дорог Украины уже сейчас
Представители LDz сообщили агентству LETA, что на этой неделе в Министерстве сообщения прошла встреча министров и руководителей латвийских и украинских предприятий отрасли, в которой принимал участие и Плявниекс. Обсуждались вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами, в том числе возможность участия LDz в обслуживании и восстановлении украинской железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава, а также перенаправление украинских грузов в латвийские порты с использованием латвийской железнодорожной инфраструктуры.
В ходе встречи министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил о необходимости развития альтернативных маршрутов перевозки украинских грузов, отметив, что Украина рассматривает Латвию как возможного союзника в железнодорожной транспортной сети и логистических цепочках, а также в железнодорожной отрасли в целом. При этом он выразил надежду, что вскоре Украина снова сможет полноценно пользоваться Черным морем.
Плявниекс сообщил, что ранее Латвия и Украина установили и планировали расширять сотрудничество в сфере железнодорожных грузоперевозок в рамках коридора север-юг, осуществляя перевозки грузов из Одессы в латвийские порты и далее в Скандинавию и другие страны.
"Геополитика внесла свои коррективы, и соединение между Киевом и Ригой по колее шириной 1520 миллиметров через Беларусь уже не годится. Созданы новые грузовые маршруты через территорию Польши, которые хоть и более технологически сложны, трудоемки и с относительно меньшей пропускной способностью, но являются решением для украинских грузоперевозок", - заявил Плявниекс.
Особое внимание участники встречи уделили готовности LDz участвовать в обслуживании и реконструкции железных дорог Украины, включая содержание и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры, оснащение системами сигнализации, ремонт подвижного состава.
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