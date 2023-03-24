LDz готова поддержать восстановление железных дорог Украины уже сейчас

Представители LDz сообщили агентству LETA, что на этой неделе в Министерстве сообщения прошла встреча министров и руководителей латвийских и украинских предприятий отрасли, в которой принимал участие и Плявниекс. Обсуждались вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами, в том числе возможность участия LDz в обслуживании и восстановлении украинской железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава, а также перенаправление украинских грузов в латвийские порты с использованием латвийской железнодорожной инфраструктуры.

В ходе встречи министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил о необходимости развития альтернативных маршрутов перевозки украинских грузов, отметив, что Украина рассматривает Латвию как возможного союзника в железнодорожной транспортной сети и логистических цепочках, а также в железнодорожной отрасли в целом. При этом он выразил надежду, что вскоре Украина снова сможет полноценно пользоваться Черным морем.

Плявниекс сообщил, что ранее Латвия и Украина установили и планировали расширять сотрудничество в сфере железнодорожных грузоперевозок в рамках коридора север-юг, осуществляя перевозки грузов из Одессы в латвийские порты и далее в Скандинавию и другие страны.

"Геополитика внесла свои коррективы, и соединение между Киевом и Ригой по колее шириной 1520 миллиметров через Беларусь уже не годится. Созданы новые грузовые маршруты через территорию Польши, которые хоть и более технологически сложны, трудоемки и с относительно меньшей пропускной способностью, но являются решением для украинских грузоперевозок", - заявил Плявниекс.

Особое внимание участники встречи уделили готовности LDz участвовать в обслуживании и реконструкции железных дорог Украины, включая содержание и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры, оснащение системами сигнализации, ремонт подвижного состава.