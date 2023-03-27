В Латвии бензин 95-й марки подешевел до довоенного уровня

В свою очередь стоимость дизельного топлива на заправках в понедельник, 27 марта, была чуть выше довоенного уровня.

Так, в понедельник бензин 95-й марки на АЗС Neste Latvija стоит 1,537 евро за литро, на АЗС Circle K - 1,554 евро за литр, на Kool - 1,607 евро за литр, а на Virši-A - 1,637 евро за литр.

23 февраля прошлого года, накануне вторжения России в Украину, 95-й бензин на АЗС Neste Latvija стоил 1,567 евро за литр, на Virši-A - 1,594 евро за литр, на Kool - 1,605 евро за литр, а на Circle K - 1,614 евро за литр.

Стоимость дизельного топлива на автоматических автозаправочных станциях Neste Latvija в понедельник составляет 1,517 евро за литр, на Circle K - 1,534 евро за литр, на Kool - 1,577 евро за литр, а на Virši-A - 1,607 евро за литр.

23 февраля прошлого года дизельное топливо на АЗС Neste Latvija стоило 1,427 евро за литр, на Virši-A - 1,464 евро за литр, на Kool - 1,467 евро за литр, а на Circle K - 1,484 евро за один литр.