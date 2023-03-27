Туристический сезон в этом году будет аналогичен второму полугодию 2022 года, а заполняемость гостиниц будет относительно высокой - около 90% в сезон и около 60-70% в межсезонье, прогнозировал председатель правления Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш.
Гостиницы и рестораны ждут наплыва туристов: каковы прогнозы на этот сезон?
"Главная проблема в гостиничном бизнесе - рост цен на энергоносители и содержание зданий. Поэтому многое будет зависеть от цен на энергоносители", - сказал глава ассоциации.
По его словам, если сравнивать количество обслуженных туристов в 2022 году с 2019 годом, то Латвия стабильно находится на последнем месте во всем ЕС, и одним из основных факторов, повлиявших на прошлогодние результаты, является война России в Украине.
Много испанских и немецких туристов отменили свои бронирования в начале сезона в прошлом году, но теперь люди начинают понимать, что Латвия находится в относительно безопасном месте, отметил Калниньш.
На вопрос, туристы из каких стран посещают Латвию, он ответил, что значительно активизировались туристы из стран Балтии. Также много туристов из Финляндии, Германии, Испании и Польши.
"К сожалению в период пандемии Covid-19 мы потеряли паромную линию Рига-Стокгольм, и это камень в огород Рижской думы, Минсообщения, Минэкономики, потому что из переговоров с этими учреждениями не следует, что кто-то будет работать над возвращением этой паромной линии", - сказал Калниньш.
Из-за прекращения работы паромной линии в 2022 году шведские туристы в Риге и Латвии составили всего 30% от того объема, который был в 2019 году.
На вопрос о потенциальных новых туристических рынках, с которыми Латвии следует работать, Калниньш ответил, что мы должны сосредоточиться на странах Северной Европы, следует говорить с Tallink и другими паромными операторами об обеспечении линий.
"Я бы даже сказал, что линия Рига-Хельсинки для нас важнее, чем линия Рига-Стокгольм", - сказал председатель ассоциации. Эта линия какое-то время действовала в экспериментальном порядке, и в Латвию приезжало много финских туристов, которым здесь понравилось, потому что Латвия для них доступна с точки зрения расстояния, качество услуг высокое, а цены кажутся низкими.
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