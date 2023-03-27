Гостиницы и рестораны ждут наплыва туристов: каковы прогнозы на этот сезон?

Из-за прекращения работы паромной линии в 2022 году шведские туристы в Риге и Латвии составили всего 30% от того объема, который был в 2019 году.

На вопрос о потенциальных новых туристических рынках, с которыми Латвии следует работать, Калниньш ответил, что мы должны сосредоточиться на странах Северной Европы, следует говорить с Tallink и другими паромными операторами об обеспечении линий.

"Я бы даже сказал, что линия Рига-Хельсинки для нас важнее, чем линия Рига-Стокгольм", - сказал председатель ассоциации. Эта линия какое-то время действовала в экспериментальном порядке, и в Латвию приезжало много финских туристов, которым здесь понравилось, потому что Латвия для них доступна с точки зрения расстояния, качество услуг высокое, а цены кажутся низкими.