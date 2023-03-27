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В RSU за 22 млн евро создан учебно-исследовательский фармацевтический центр

rus.tvnet.lv/LETA
В RSU за 22 млн евро создан учебно-исследовательский фармацевтический центр
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Рижский университет им. Страдиня
Рижский университет им. Страдиня Фото: Zane Bitere/LETA

В Рижском университете им. Страдиня (RSU) открывается новый учебно-исследовательский фармацевтический центр, в создание которого вложено 22 млн евро, сообщила представитель департамента коммуникации RSU Иева Нора Гединя.

Из затрат на проект почти 13 млн евро составило финансирование RSU, более 9 млн евро было выделено из Европейского фонда регионального развития.

В здании центра находятся три кафедры и исследовательская лаборатория готовых лекарственных форм. Центр будет использоваться и для реализации ряда учебных программ RSU.

Строительные работы в здании начались 20 ноября 2020 года. Генеральным проектировщиком центра является ООО Nams, генеральным подрядчиком строительных работ - АО UPB, подрядчиком - ООО Kvadrum.

Открытие учебно-исследовательского фармацевтического центра состоится в пятницу, 31 марта.

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