В Рижском университете им. Страдиня (RSU) открывается новый учебно-исследовательский фармацевтический центр, в создание которого вложено 22 млн евро, сообщила представитель департамента коммуникации RSU Иева Нора Гединя.
В RSU за 22 млн евро создан учебно-исследовательский фармацевтический центр
В RSU за 22 млн евро создан учебно-исследовательский фармацевтический центр
Из затрат на проект почти 13 млн евро составило финансирование RSU, более 9 млн евро было выделено из Европейского фонда регионального развития.
В здании центра находятся три кафедры и исследовательская лаборатория готовых лекарственных форм. Центр будет использоваться и для реализации ряда учебных программ RSU.
Строительные работы в здании начались 20 ноября 2020 года. Генеральным проектировщиком центра является ООО Nams, генеральным подрядчиком строительных работ - АО UPB, подрядчиком - ООО Kvadrum.
Открытие учебно-исследовательского фармацевтического центра состоится в пятницу, 31 марта.
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