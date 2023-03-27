ГЛАВНОЕ ЗА 27 МАРТА ⟩ Как стать пропагандистом, дешевый бензин в Риге и пикет у посольства РФ

Война в Украине, которая длится уже более года, привела к серьезным изменениям в латвийском обществе, особенно в отношении вопросов интеграции и того, как латыши относятся к русскоязычным. Агрессия России в Украине вызвала различные процессы в русскоязычном обществе Латвии, где наблюдается смесь эмоций - и радикализация в знак солидарности с Россией, и пересмотр своей идентичности, и растерянность и поиск ответов, пишет агентство LETA.

Адвокат, налоговый консультант и уже бывший почетный консул Республики Мальта в Латвии Янис Зелменис вскоре сядет на скамью подсудимых за мошенничество в крупных размерах - почти на 18 миллионов евро. Как сообщает передача De facto Латвийского телевидения, процесс связан с предприятием Latvijas Naftas Tranzīts (LNT).

Коалиция пришла к соглашению о снятии срочности с поправок к закону об электронных СМИ и управлении ими, которые предусматривают объединение государственных СМИ, сообщили на пресс-конференции в понедельник, 27 марта, политики коалиционных партий.

На этой неделе в бассейне Даугавы в Беларуси и России ожидаются сильные осадки, в результате чего в первой половине апреля уровень воды в реке значительно повысится, сообщает агентство LETA.

С сегодняшнего дня граждане России, зарегистрировавшиеся на сдачу тестов по госязыку, смогут узнать конкретное время и место проведения проверки на сайте Государственного центра содержания образования (VISC), сообщили агентству LETA в учреждении.