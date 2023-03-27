Новая неделя принесла много новостей со всего мира. Чтобы вы ничего не пропустили, RUS TVNET собрал для вас все важное, что произошло в понедельник, 27 марта.
ГЛАВНОЕ ЗА 27 МАРТА ⟩ Как стать пропагандистом, дешевый бензин в Риге и пикет у посольства РФ
Новости Латвии:
Почти год назад у меня выходила серия текстов "Кто здесь врет" про блогеров и журналистов разных мастей. Но время идет, а пропагандистов меньше не становится. Так что настало время обсудить еще несколько из них. И первый на очереди - Стас Ай Как Просто.
В Латвии на автозаправочных станциях стоимость бензина 95-й марки упала до уровня, который был до вторжения России в Украину в феврале прошлого года, сообщает агентство LETA.
В понедельник, 27 марта, перед посольством РФ в Латвии более десяти человек провели пикет против намерения России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.
В Лиепае, на променаде - в конце улицы Целтниеку, можно осмотреть подбитый вооруженными силами Украины российский танк Т-72Б, который с 24 февраля этого года был выставлен в Риге напротив посольства России в Латвии, сообщает агентство LETA.
В понедельник, 27 марта, в 7:20 утра Государственная полиция получила информацию о том, что в Бауске, на улице Узварас, 23, ночью при помощи троса повалили памятник защитникам Бауски от повторной советской оккупации в 1944 году, сообщили в полиции.
Война в Украине, которая длится уже более года, привела к серьезным изменениям в латвийском обществе, особенно в отношении вопросов интеграции и того, как латыши относятся к русскоязычным. Агрессия России в Украине вызвала различные процессы в русскоязычном обществе Латвии, где наблюдается смесь эмоций - и радикализация в знак солидарности с Россией, и пересмотр своей идентичности, и растерянность и поиск ответов, пишет агентство LETA.
Адвокат, налоговый консультант и уже бывший почетный консул Республики Мальта в Латвии Янис Зелменис вскоре сядет на скамью подсудимых за мошенничество в крупных размерах - почти на 18 миллионов евро. Как сообщает передача De facto Латвийского телевидения, процесс связан с предприятием Latvijas Naftas Tranzīts (LNT).
Коалиция пришла к соглашению о снятии срочности с поправок к закону об электронных СМИ и управлении ими, которые предусматривают объединение государственных СМИ, сообщили на пресс-конференции в понедельник, 27 марта, политики коалиционных партий.
На этой неделе в бассейне Даугавы в Беларуси и России ожидаются сильные осадки, в результате чего в первой половине апреля уровень воды в реке значительно повысится, сообщает агентство LETA.
С сегодняшнего дня граждане России, зарегистрировавшиеся на сдачу тестов по госязыку, смогут узнать конкретное время и место проведения проверки на сайте Государственного центра содержания образования (VISC), сообщили агентству LETA в учреждении.
После пандемии Covid-19 в Латвии стремительно растет заболеваемость туберкулезом, при этом все больше пациентов поступают в больницу с запущенным заболеванием. Об этом пишет Neatkarīgā.lv.
В субботу, 25 марта, около 18:00 муниципальная полиция города Риги получила вызов на улицу Илукстес, где у магазина Lidl был вывешен флаг, как бы в траурном оформлении, но вместо черной ленты к флагу была привязана черная пластиковая полоса, похожая на обрывок мусорного пакета.
За рубежом:
У 74-летнего Юрия на глаза наворачиваются слезы , когда он думает о своих живущих в России внуках, которых он не видел с 2014 года. При этом из-за постоянных обстрелов российской армии он вот уже год вынужден жить в подвале, пишет Rus.Postimees.
Заявление президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси является опасным и безответственным, заявил в воскресенье Североатлантический альянс.
В Германии в понедельник, 27 марта, началась крупная предупредительная забастовка работников транспорта, организованная союзом железнодорожного транспорта EVG совместно с профсоюзом Verdi. Стачка продлится сутки и затронет работу многих видов транспорта по всей стране.
Размещение ядерного оружия в Беларуси создаст новую волну напряженности и дестабилизации в Европе, и в ответ Литва призовет своих партнеров ввести новые санкции, заявило Министерство иностранных дел Литвы.
Россия может потребовать компенсацию за взрыв газопроводов Nord Stream, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
В Мариуполе, оккупированном российской армией, взорван автомобиль начальника полиции, назначенного российскими властями. Об этом сообщает "Медуза".
Президент России Владимир Путин продолжает считать, что ему все-таки удастся победить в войне в Украине и "одержать полную победу", говорится в новейшем сообщении американского Института изучения войны (ISW) о ситуации в Украине, пишет Русская служба ВВС.
В понедельник, 27 марта, российская армия ракетами обстреляла Славянск в Донецкой области, сообщил в Telegram глава региона Павел Кириленко.
Нет сомнений в том, что президент России Владимир Путин будет продолжать жертвовать российскими войсками и совершать зверства против украинцев ради возможности одержать даже незначительные символические победы. Таким образом, война затянется - если только Украине не будут предоставлены средства для ускорения ее завершения.
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Российская теннисистка Варвара Грачёва завершила подачу заявления на получение французского гражданства, сообщает L'Equipe.
24 марта в рижском клубе First украинская группа Quest Pistols выступила с благотворительным концертом в рамках своего большого европейского тура. Это уже второй концерт группы в Риге за последний год. Правда, на этот раз поклонникам пришлось набраться терпения и немного подождать любимых артистов, ведь концерт начался поздно ночью.
В воскресенье, 26 марта, в музыкальном шоу "Голос в маске" свое победное шествие продолжили четыре участника шоу - Шахматный король, Черный ворон, Обезьяна и Заяц. По этому поводу участники исполнили "старые добрые песни", или композиции, которые когда-то были мировыми хитами. В конце передачи сыщики решили разоблачить шахматного короля, под маской которого скрывался теле- и радиоведущий Мартиньш Спурис. Но жюри удивил и оказавшийся под маской Планеты Максим Бусел.
По информации в СМИ организаторы начали отменять концерты в России с участием Валерия Меладзе, пишет "Униан".
В воскресенье, 26 марта, в Валгамаа (Эстония) можно было увидеть редкое зрелище. Крот, который обычно находится под землей, пошел купаться в реку, пишет Rus.Postimees.
Самолет, вылетевший из Таллинна в Цюрих вчера, 26 марта, в 9:20 утра, был вынужден вскоре развернуться, так как один из пассажиров хотел сойти с самолета, пишет Rus.Postimees.
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