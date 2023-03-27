Эксперт: революционные изменения в налоговой системе не нужны

По мнению эксперта, налоговая реформа - не панацея", поэтому никаких революционных изменений вводить не следует.

При этом Руткасте посоветовал больше смотреть в сторону применения налогов, а также на некоторые налоговые льготы для открытия бизнеса.

Руткасте признал, что налоги на рабочую силу в Латвии выше, чем в соседних странах,

добавив при этом, что налоги на бизнес и капитал в Латвии самые низкие в группе стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Мы не можем идти по пути, чтобы у нас в Латвии были самые низкие налоги во всех группах", - сказал Руткасте, напомнив, что для реализации государственных функций нужны средства.

Руткасте признал, что налоги на рабочую силу, вероятно, следует сбалансировать с каким-то другим налогом, но указал, что это имеет смысл делать только в условиях высокой безработицы, которой в настоящее время в Латвии не наблюдается.

Ранее министр финансов Арвил Ашераденс заявил, что сразу после принятия государственного бюджета на 2023 год коалиция планирует начать работу над основными направлениями налоговой политики.